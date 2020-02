Sanremo 2020 Morgan | clamorosa protesta | “Stasera non canto”

Festival di Sanremo 2020 Morgan è in protesta ed invia una lettera al direttore di Rai 1. L’ex vocalist dei Bluvertigo minaccia di non esibirsi.

Non è tutto rose e fiori a Sanremo 2020: c’è anche chi non sorride affatto, come Morgan ad esempio. L’ex leader dei Bluvertigo, che concorre insieme a Bugo, occupando però i bassifondi della classifica provvisoria, ha minacciato di non cantare in quella che sarà la terza serata del Festival.

Stefano Coletta, direttore di Rai 1, ha svelato di avere ricevuto una lettera ufficiale in mattinata molto presto “alle 06:26. L’artista mi ha chiesto più volte di provare la canzone con cui esibirsi per la cover di stasera. La Rai offre massima disponibilità, stiamo valutando. Lui vorrebbe provare ancora ed una prova l’ha fatta. Anche gli altri vorrebbero provare tre volte. Ad un certo punto però dobbiamo andare in onda”. Nella terza serata sono in programma proprio i duetti e le cover preparati dai cantanti in gara a Sanremo 2020 e Morgan e Bugo dovrebbero cantare nello specifico ‘Canzone per Te’ di Sergio Endrigo.

Sanremo 2020 Morgan, perché lui minaccia ‘lo sciopero’

Non solo: l’ex marito di Asia Argento dovrebbe fare anche da direttore d’orchestra. Ma lui denuncia un boicottaggio. L’artista ha avanzato alcune richieste che lui stesso ritiene necessarie per una buona riuscita della sua esibizione. Ad esempio anche il potere avere come assistente nella preparazione dell’orchestra il maestro Valentino Corvino. Il brano ‘Canzone per Te’ vinse il Festival di San Remo 1968. Sulla faccenda dice la sua anche Amadeus, che di Sanremo 2020 è conduttore ed anche direttore artistico. “Morgan ha avuto libertà assoluta con Bugo di scegliere canzone e modo di interpretarla. Il mio solo intervento è stato evitare che due o più cantanti scegliessero lo stesso pezzo. In realtà ci vorrebbero tre mesi di prove, ma noi abbiamo soltanto tre settimane. La lettera ( scritta dall’avvocato di Morgan, n.d.r.) riporterebbe, tra i suoi contenuti, anche quanto segue.

“Creata una situazione incresciosa”

“L’artista denuncia un calvario creato da reali ostacoli concretizzati in continue azioni di sabotaggio che porteranno alla situazione incresciosa che oggi, il giorno in cui dovrà andare in scena la cosa, non gli è stata concessa una sola prova. A Morgan si chiede di andare questa sera allo sbaraglio sul palco più importante del paese senza avere provato mai la cosa che è stata occultata e sottratta all’orchestra e consegnata in versioni manomesse, protestata per ben nove volte e ogni volta ricostruita riconsegnata riapprovata ma scomparsa o chiamata non idonea ancora prima di essere provata. Prova rimandata, direttore esautorato a cui è stato creato un danno d’immagine ed emotivo grande”.