Sciopero dei treni | gli orari ed i convogli garantiti del 7 febbraio 2020

I sindacati hanno proclamato uno sciopero dei treni per oggi, venerdì 7 febbraio 2020. La situazione con orari e mezzi garantiti.

Proclamato per la giornata di oggi uno sciopero dei treni di portata nazionale. La decisione arriva da parte dei sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl, Fast e Orsa in seguito all’incidente ferroviario di Lodi avvenuto giovedì 6 febbraio 2020 e nel corso del quale hanno perso la vita due macchinisti.

Gli orari previsti vanno dalle ore 12:00 alle ore 14:00 e riguarderà il personale del gestore della rete nazionale, delle imprese ferroviarie che svolgono servizio di trasporto passeggeri e merci e delle società che svolgono servizi in appalto a bordo treno quali pulizia, servizi di ristorazione e accompagnamento treni notte. Contestualmente ci sarà un altro sciopero dalle 09:00 alle 17:00, anche se Trenitalia sul suo sito web ufficiale ha indicato la lista di convogli garantiti durante lo sciopero dei treni in questione. Infatti vanno comunque garantiti dei servizi minimi di trasporto. Per i treni partiti prima dell’inizio dell’agitazione, la tratta prosegue con regolarità fino alla meta finale se essa è raggiungibile entro un’ora dall’inizio della protesta. Lo sciopero riguarda anche Italo, che pure non ha mancato di far sapere quali sono i treni garantiti per il 7 febbraio 2020.

Sciopero dei treni, buste paga devolute alle vittime dell’incidente di Lodi

Alla mobilitazione si uniscono pure i lavoratori del Trentino, tranne quelli di Trentino Trasporti della Valsugana, che per motivazioni di natura contrattuale non possono prendere parte allo sciopero. Ma in una nota ufficiale gli stessi hanno espresso cordoglio alle famiglie dei due macchinisti morti nell’incidente ferroviario di Lodi. La Filt Cgil del Trentino ribadisce la propria lotta in materia di messa in sicurezza delle linee ferroviarie italiane e dei mezzi coinvolti. “Lottiamo da anni per far si che le cose migliorino. Abbiamo anche programmato degli incontri tecnici con Rete Ferroviaria Italiana della nostra provincia”. Chiesto un gesto importante alle imprese ferroviarie, ovvero quello di trattenere degli importi dalle buste paga dei lavoratori da devolvere alle vittime di Lodi.

