Cristiano Ronaldo ha da poco compiuto 35 anni, per l’occasione Georgina gli ha fatto un regalo che lo ha lasciato senza parole.

Fare un regalo di compleanno ad uno come Cristiano Ronaldo che può permettersi di comprare qualsiasi cosa voglia dev’essere un’impresa ardua. Se è vero che il celebrato solitamente si sente gratificato dal solo pensiero, è anche vero che se questo pensiero coincide con i propri gusti rende molto più felici. L’asso portoghese ha compiuto 35 anni lo scorso 5 febbraio e per l’occasione è andato a cena in uno dei più lussuosi locali di Torino insieme alla sua splendida fidanzata Georgina Rodriguez e ad alcuni amici.

Immaginate dunque quale possa essere stata la pressione che la modella argentina ha vissuto addosso quando è giunto il momento di scegliere il regalo. Georgina, però, è una donna molto innamorata del proprio compagno ed ha dimostrato di conoscerlo così bene da riuscire a stupirlo anche con un regalo di compleanno.

Cristiano Ronaldo senza parole per il regalo di Georgina

Conclusa la cena, CR7 è stato portato in strada e si è trovato di fronte il regalo della fidanzata. Si trattava di un nuovo fiammante suv della Mercedes, il Brabrus Gv12 900. Si tratta del suv con il motore più potente del mercato, un’auto capace di fare da 0 a 60 in 3,8 secondi. Non solo, si tratta anche di un veicolo esclusivo, visto che la casa automobilistica tedesca ne ha costruiti solo 10 modelli. Anche il costo è eccezionale visto che per assicurarsi un mezzo di quel modello ci vogliono 875.000 dollari.

Georgina sa quanto Cristiano ami le auto – ne ha una ventina da collezione in garage – ed era sicura che quel presente gli avrebbe fatto piacere. Infatti quando CR7 si è trovato quella belva di suv nuova fiammante avvolta da un fiocco rosso è letteralmente rimasto senza parole. Mentre ancora incredulo ammirava il regalo, i gli amici lo hanno festeggiato con confetti e la classica canzoncina di buon compleanno. Dopo Georgina gli ha detto: “Congratulazioni all’uomo della mia vita! Non posso aspettare per trasportare il nostro amore con il tuo regalo”.