Sanremo 2020, la notte di Alketa Vejsiu: “Per me un premio” – VIDEO

Festival di Sanremo 2020, è la notte di Alketa Vejsiu: “Per me un premio”, dice la conduttrice una vera star della televisione albanese.

“E’ un premio per la mia carriera essere qui”, queste le parole pronunciate in conferenza stampa dalla conduttrice albanese Alketa Vejsiu. Sarà lei, insieme a Georgina Rodriguez, la donna che accompagnerà Amadeus nella terza puntata del Festival di Sanremo.

Leggi anche –> Sanremo 2020: donne, cast completo, ospiti della finale

Classe 1984, cantante oltre che conduttrice televisiva e radiofonica, la bella albanese è reduce dalla conduzione del Festivali i Këngës 2019, il ‘corrispettivo’ albanese del festival di Sanremo, che regala l’accesso all’Eurovision Song Contest.

Leggi anche –> Sanremo 2020 | Svelati i cachet di Amadeus e delle altre conduttrici

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Parla Alketa Vejsiu: “Sanremo un sogno che si realizza”

Laureata in Economia Aziendale presso l’Università di Tirana, Alketa Vejsiu si è occupata di marketing e comunicazione, prima di entrare a far parte del mondo dello spettacolo. Sull’occasione che le viene offerta con Sanremo, spiega: “E’ un premio per la mia carriera essere qui. Ho già fatto una lunga scalinatella per arrivare fino a qui, ma questo è un premio. L’Italia è un paese bellissimo”.

Ha quindi aggiunto: “Sono qui per rappresentare il sogno di una donna, soprattutto di quelle donne che lottano con mille problemi e mille sfide al giorno. Io sono una donna cresciuta in un Paese piccolo economicamente. Mi sono sempre sentita una cittadina del mondo e che forse merito di essere qui perché ho lavorato per questo. Mi piace poter dire Yes You Can”.