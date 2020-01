Alketa Vejsiu chi è: età, carriera e vita privata della conduttrice

Conosciamo meglio la storia della conduttrice albanese Alketa Vejsiu: tutte le curiosità sulla sua carriera e vita privata

Alketa Vejsiu nasce a Tirana il 19 gennaio 1984. Fin da piccola si appassiona al mondo dello spettacolo. Inizia a partecipare a festival per giovani talenti e così all’età di 8 anni si avvicina alla radio. Poi passa in tv a 17 anni conducendo 12 Dreams of a Summer Night. La conduttrice albanese fa scoprire diversi format televisivi italiani, come X-Factor, Chi ha incastrato Peter Pan, Tale e Quale Show e Ballando con le Stelle. Laureata in Economia Aziendale presso l’Università di Tirana, si è occupata di marketing e comunicazione per diverse aziende. Inoltre, è anche una wedding planner e ha una boutique di abiti da sposa e da cerimonia, nonché una rivista di moda. Tifa Milan visto che è molto legata all’Italia con numerose ospitate nei suoi programmi di conduttrici nostrane come Lorella Cuccarini e Paola Perego. Ora sarà al fianco di Amadeus durante il Festival di Sanremo 2020.

Alketa Vejsiu chi è: vita privata

Attualmente vive a Tirana, è sposata e ha due figli. Suo marito si chiama Ardi Nelaj ed è un noto costruttore e uomo d’affari, caro amico del primo ministro albanese Rama. Sul suo profilo Instagram è molto seguita con 848mila follower.