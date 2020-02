Silvia Toffanin | che rapporto con Berlusconi | “Un nonno fantastico”

Tra Silvia Toffanin e Berlusconi vige un bellissimo rapporto, come sempre dovrebbe essere tra nuora e suocero. Lui sarebbe un “nonno fantastico”.

Non è da tutti avere come suocero uno come Silvio Berlusconi, ma a Silvia Toffanin la cosa non pesa più di tanto. Lei da 20 e passa anni fa parte di Mediaset, dopo essere partita come ‘letterina’ nelle primissime edizioni del divertente quiz show ‘Passaparola’ con Gerry Scotti.

Poi di strada ne ha fatta, la 40enne originaria di Bassano del Grappa. Che nel frattempo ha fatto breccia anche nel cuore di Pier Silvio Berlusconi, alto dirigente proprio di Mediaset. I due stanno insieme dal 2002, e nel corso di tutto questo tempo il loro amore ha portato alla nascita di Lorenzo Mattia – nato nel 2010 – e di Sofia Valentina, venuta al mondo nel 2015. Riguardo alla coppia si vocifera ogni tanto di qualche piccola crisi, ogni volta brillantemente superata (semmai tali crisi corrispondano effettivamente a qualcosa di realmente accaduto, n.d.r.).

Silvia Toffanin Berlusconi: “Lui è un nonno fantastico”

E qualche mese fa circolava anche un gossip che voleva Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi essersi scambiati in gran segreto le fedi nuziali. Nulla di confermato in questo senso. Quel che è certo è che l’amore tra i due è saldo. Ma cosa dire in merito al rapporto con il celebre suocero? Nonostante lei sia molto schiva e restia a concedere aggiornamenti su quella che è la sua vita privata, apprendiamo da alcune passate interviste che nonno Silvio ci sa davvero fare con i suoi nipoti. E che con lei è molto premuroso e presente. Del resto a chi non piacerebbe avere un nonno come Silvio Berlusconi? A prescindere dall’ideologia politica di appartenenza, è innegabile come lui sia una persona capace di portare sempre buonumore.

