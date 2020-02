Verissimo, le anticipazioni e gli ospiti del 1° febbraio

Torna l’appuntamento oggi, sabato 1° febbraio, con Verissimo su Canale 5 a partire dalle ore 16: ecco le anticipazioni e gli ospiti

Da non perdere il nuovo appuntamento con Verissimo su Canale 5 a partire dalle 16. Il programma settimanale condotto da Silvia Toffanin vedrà ancora una volta tanti ospiti in studio. Ci sarà per la prima volta l’attrice tanto amata dal pubblico, Elena Sofia Ricci, che si racconterà a tutto tondo toccando anche temi della sua sfera personale. Successivamente ci sarà il ritorno di J-Ax, che ha lanciato il suo nuovo album ReAle. Lo stesso rapper parlerà anche delle ultime politiche relative al testo di una canzone dell’album “Quando piove, diluvia”, che ha fatto infuriare Fabrizio Corona. In studio arriverà anche Diana Del Bufalo che debutterà domenica su Italia1 con Enjoy, Ridere fa bene. Inoltre, l’ex concorrente di Amici parlerà anche del suo ex fidanzato, Paolo Ruffini, rilasciando novità e dettagli importanti della loro storia d’amore.

Verissimo, le curiosità

A Verissimo, poi, tornerà l’ex conduttrice Cristina Parodi, che ha condotto per anni questo programma: si racconteranno tanti aneddoti del passato. Spazio notevole anche al cinema con gli ospiti Massimiliano Gallo e Vinicio Marchioni, protagonisti di “Villetta con ospiti”. Infine, saranno ospiti anche Beatrice Valli e Marco Fantini, una delle coppie più amate di Uomini e Donne. Molto seguiti sui social, aspettano un altro figlio.