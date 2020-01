Procedura per la richiesta di rimborso per i treni. Quanti minuti di ritardo per avere il rimborso e a quanto ammonta l’indennità

E’ capitato a tutti di stare minuti fermi in stazione a fissare il tabellone delle partenze in attesa di sapere quando il proprio treno partirà, così come è successo a tutti di perdere una coincidenza per un ritardo e magari nell’ipotesi peggiore finire in una stazione sperduta senza avere nemmeno assistenza visto l’orario tardo. La buona notizia in tutto ciò è che spesso si ha diritto al rimborso. Abbiamo detto spesso perché per avere diritto all’indennizzo serve che il treno abbia fatto un ritardo considerevole. E ciò vale sia per Italo sia per Trenitalia sia per Trenord, la compagnia Regionale che opera in Lombardia, Piemonte e Veneto. C’è poi una procedura diversa e rimborsi differenti se si tratta di Frecce, Intercity e Regionali.

Ritardo del Treno: quando si ha diritto al rimborso

Per avere un rimborso è fondamentale agire per tempo – in alcuni casi le richieste devono essere fatte entro un tempo limite molto vicino alla date – avere il biglietto (cartaceo, online o il PNR) dopodiché secondo la compagnia e tipo di ritardo si può procedere alla richiesta di rimborso. Ma per avere diritto all’indennità è necessario un ritardo considerevole: infatti è prevista una soglia di tolleranza di ritardo del treno che non è quindi rimborsabile.

Trenitalia: minuti di ritardo per il rimborso

Trenitalia gestisce diverse categorie di treni e sono previsti indennizzi e regole diverse se si tratta dei Treni ad Alta Velocità, ovvero le Frecce, oppure i treni a più lenta percorrenza, ossia Intercity, Interregionali e Regionali.

Ritardo treni Regionali, Interregionali e Intercity Trenitalia fino a 59 minuti

Per tutti i treni Regionali, Interregionali e Intercity di Trenitali e per i treni Regionali di Trenord per un ritardo fino a 59 minuti non è previsto nessun rimborso. Nemmeno se il ritardo ha creato problemi al viaggiatore, facendo perdere una coincidenza, si ha diritto all’indennizzo

Per le frecce di Trenitalia la tolleranza è minore, ma anche per i treni dell’Alta Velocità il passeggero deve sopportare fino a 29 minuti di ritardo senza aver diritto a nessun rimborso un ritardo. Ciò vale sia per Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca.

Nel caso di un ritardo compreso fra mezzora e 59 minuti delle Frecce il passeggero ha riconosciuto un indennizzo pari al 25% del prezzo del biglietto. Questo rimborso viene dato sotto forma di bonus per l’acquisto di un altro biglietto da acquistare entro un anno. Ritardo delle Frecce, degli Intercity, Interregionali e Regionali fra i 60 e 119 minuti. Oltre un’ora di ritardo ed entro le due ore per tutte le tipologie di treni si ha diritto ad un rimborso del 25% del prezzo del biglietto. Questa indennità può essere risarcita con uno sconto su un nuovo biglietto, in contanti, con un riaccredito sulla carta di credito, nel caso il pagamento sia stato effettuato con questo sistema di pagamento.

Italo: rimborso per il ritardo

La compagnia Italo ha treni ad Alta Velocità che collegano tutta Italia. Il rimborso è previsto solo per ritardi superiori all’ora. Fino a 59 minuti di ritardo non è previsto nessun rimborso. Qui maggiori informazioni sui rimborsi di Italo.

Ritardo dei treni Italo tra 60 e 119 minuti. Italo come Trenitalia prevede un rimborso del 25% per i treni giunti a destinazione con ritardo compreso fra un’ora e meno di due.

Trenord ritardo treni: rimborso e minuti

Per poter avere un rimborso per il ritardo dei treni regionali e interregionali gestiti da Trenord è necessario che il ritardo sia superiore ai 59 minuti. Ritardi inferiori, anche se fanno perdere una coincidenza non verranno rimborsati. E’ prevista anche una soglia minima di rimborsi per chi ha un abbonamento settimanale o annuale a Trenord. Inoltre non saranno rimborsati biglietti inferiori ai 4 euro. La domanda per il rimborso va presentata online se l’acquisto è avvenuto tramite il form del sito o tramite raccomandata in tutti gli altri casi (Trenord – Ufficio Rimborsi – c/o Stazione Cadorna Pal. Movimento P.le Cadorna 20123 Milano).