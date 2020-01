Coronavirus: la mappa della diffusione, epicentro e contagi

Allarme per il Coronavirus: online la mappa della diffusione, epicentro e contagi, quanti morti finora e cosa sta accadendo, tutti i dati.

Il Coronavirus, il virus mortale che ha ucciso almeno 100 persone in Cina, fa paura. Anche il nostro Paese sta correndo ai ripari: l’invito principale è a evitare viaggi nella zona, ma non solo.

I controlli vengono intensificati e anche il Ministero dell’Istruzione ha inoltrato una circolare alle scuole. Si raccomanda massima attenzione, dando una serie di complici utili e di precauzioni da prendere.

I numeri del Coronavirus: la mappa della diffusione, tutti i dati

La fobia del nuovo virus che arriva dalla Cina è forte nel nostro Paese: gli ultimi casi sotto osservazione vengono registrati a Pistoia e a Napoli. In quest’ultimo caso, si tratta di un cittadino cinese di 28 anni proveniente dalla provincia di Hubei: portato prima all’ospedale Pellegrini, è stato poi trasferito al Cotugno specializzato in malattie infettive. A oggi, il virus 2019-nCoV è stato rilevato in Corea del Sud, Giappone, Taiwan, Vietnam, Cambogia, Singapore, Malesia, Thailandia, Nepal, Australia, Francia, Germania, Canada e Stati Uniti.

Intanto, è online una mappa che documenta in tempo reale il contagio. Stando a questi dati, sono meno di 4.500 le persone contagiate, almeno secondo quanto riportano fonti ufficiali. Di questi, oltre 4.400 sono in Cina e in particolare più di 2.700 si trovano nella provincia di Hubei. In tutto, al momento, sono 107 le vittime del Coronavirus, 100 nella sola provincia di Hubei. Il dato, secondo quanto sostengono le autorità sanitarie, è destinato ad aumentare in maniera sensibile.