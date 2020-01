Zichichi | Papa Francesco gli regala una Bibbia | FOTO

Antonino Zichici e Papa Francesco, il loro incontro suggellato da un bel dono da parte di Bergoglio, che gli regala una Bibbia.

Antonino Zichici e Nicolò Zaniolo sono le ‘guest star’ che ieri, nella basilica di San Pietro, hanno preso parte alla messa domenicale del Papa. Francesco ha infatti celebrato la consueta funzione del giorno di festa settimanale. Ma tra la platea c’erano anche diverse personalità illustri.

In tutto 40, e scelte per rappresentare ciascuno una particolare categoria. Zichichi nello specifico era l’esponente del mondo scientifico, mentre per lo sport figurava il giovane attaccante della Roma, Nicolò Zaniolo. Che purtroppo di recente è incorso in un grave infortunio. Circostanza quest’ultima che lo costringerà a diversi mesi di stop e ad un ritorno in campo previsto per l’inizio del prossimo campionato. La presenza di Zichichi e di altre celebrità è data dalla celebrazione della Prima Giornata della Parola di Dio. Papa Francesco ha omaggiato ognuna delle 40 personalità famose regalando loro una Bibbia. Molto emozionato il 20enne Zaniolo, che ha esternato le proprie, forti emozioni attraverso un post comparso su Instagram.

Zichichi Papa Francesco, lui ha sempre conciliato scienza e fede

Riguardo a Zichichi, il noto fisico e divulgatore scientifico è nato a Trapani il 15 ottobre 1929. Vanta in carriera numerosi traguardi raggiunti in seguito ai suoi studi in particolare nella fisica delle particelle elementari. Tantissime sono le pubblicazioni svolte, tra saggi, libri ed articoli specializzati. Senza contare le innumerevoli partecipazioni televisive. È famoso anche per le sue posizioni concilianti tra scienza e fede. “Nessuna scoperta scientifica ha mai messo in dubbio l’esistenza di Dio”, ha affermato più volte in passato. Il professor Zichichi si è laureato a Palermo in Fisica per poi lavorare al CERN di Ginevra. Qui nel 1965 coordinò un gruppo di ricercatori che per primo osservò l’antideutone. Trattasi di un nucleo di antimateria formato da un antiprotone e un antineutrone. È anche tra i principali fautori della realizzazione dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso, cominciata nel 1980.