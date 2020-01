Roma Juve | Infortunio Zaniolo | giallorosso fuori in lacrime

Infortunio Zaniolo nel corso della partita Roma Juve. Il calciatore esce dal campo in lacrime per via del forte dolore accusato.

Grave infortunio per Nicolò Zaniolo nel corso di Roma Juve. Il talento della squadra capitolina e della nazionale italiana ha dovuto abbandonare il campo per destinazione a seguito di un incidente di gioco. Per il giovane attaccante giallorosso c’è anche un pianto per via del forte dolore. Al 36′ è il turco Under a prendere il posto del gioiello capitolino. Questo di seguito il commento immediato da parte dell’AS Roma.

AGGIORNAMENTO ORE 22.47 – SECONDO ULTIME INDISCREZIONI ZANIOLO SI SAREBBE ROTTO I LEGAMENTI DEL GINOCCHIO

36′: Dopo una grande azione, Zaniolo cade a terra e chiede il cambio. Fonseca chiama Cengiz dalla panchina #RomaJuve 0-2 pic.twitter.com/OZ6i1FAB0V — AS Roma (@OfficialASRoma) January 12, 2020

Infortunio Zaniolo, già domani gli esami medici

Come da prassi, nelle prossime ore verranno svolte le osservazioni strumentali per cercare di capire le condizioni del calciatore a seguito di questo grave inconveniente. In settimana ci sarà certamente anche un altro consulto più dettagliato, in seguito al quale molto verrà svelato sulle condizioni di Zaniolo e sui tempi di recupero previsti prima di poterlo rivedere in campo. Da quel che si apprende Zaniolo è già a Villa Stuart per gli esami clinici e all’arrivo sul posto era ancora in preda alla disperazione e alle lacrime. Con ogni probabilità dovrà saltare il resto della stagione e anche l’Europeo con la Nazionale.

