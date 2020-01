Alla tragica notizia di Kobe Bryant morto, LeBron James reagisce in questo modo all’aeroporto di Los Angeles, di ritorno da Philadelphia.

La morte di Kobe Bryant non ha lasciato insensibile LeBron James. Il playmaker ed ala piccola dei Los Angeles Lakers ha accolto con un pianto incontenibile la tragica notizia riguardante il 41enne leggendario campione del basket. Kobe Bryant ha trovato la morte in un incidente avvenuto a bordo del suo elicottero privato a Calabasas, in California, nella giornata di ieri.

Con lui sono decedute altre quattro persone, tra le quali anche la figlia di 13 anni. Le emittenti statunitensi ESPN e NBC4 Los Angeles hanno trasmesso la reazione di LeBron James in aeroporto, dopo avere appreso la notizia della scomparsa di Black Mamba, come era soprannominato Bryant. James piange dopo avere saputo cosa è successo.

Si trova all’aeroporto di Los Angeles al ritorno da Philadelphia, dove la sera prima aveva trascinato i Lakers al trionfo contro i 76ers. Riuscendo tra l’altro a superare proprio Bryant nella classifica dei migliori marcatori di tutti i tempi nella storia della Nba. Cosa per la quale, nella mattina del 26 gennaio 2020, a poche ore di distanza dal tragico incidente aereo che gli è costato la vita, lo stesso Kobe aveva fatto i più sinceri complimenti a LeBron James.

LeBron James and the Lakers found out about Kobe Bryant’s death while on their team plane flying home from Philadelphia today after playing the Sixers last night @6abc #KobeForever #KobeRIP #KobeBryant pic.twitter.com/3XkWOGDSDj

— Jeff Skversky 6abc (@JeffSkversky) January 27, 2020