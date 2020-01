Kobe Bryant, chi è la figlia Gianna morta con lui: aveva solo 13 anni. La ragazza era già una promessa del basket femminile e stava andando proprio ad allenarsi con suo papà al momento dell’incidente in elicottero.

Gianna Maria Bryant è morta a soli 13 anni. Era la figlia del grandeKobe Bryant ed insieme a suo padre ha trovato la morte poche ore fa. L’elicottero che stavano usando per recarsi all’allenamento di basket è precipitato al suolo provocando la morte di tutte le persone che si trovavano a bordo.

Leggi anche –> Tragedia Kobe Bryant, morta anche la figlia Gianna: aveva solo 13 anni

Leggi anche –> Morto Kobe Bryant | incidente in elicottero | aveva 41 anni

Chi era Gianna Maria Bryant, la figlia 13enne di Kobe Bryant

Conosciuta da tutti con il soprannome di Gigi, Gianna aveva come le altre figlie di Kobe un nome italiano. Nata il primo maggio 2006 era la seconda figlia dell’ex stella dei Lakers. Attualmente giocava per i Los Angeles Lady Mamba girls basketball e sognava di diventare una giocatrice della Wnba e di giocare a livello universitario per le UConn Huskies. Secondo tutti gli osservatori aveva un grande talento per la pallacanestro e sarebbe potuta diventare una stella di questo sport proprio come suo padre.

Visualizza questo post su Instagram 🥰 Un post condiviso da Gianna Bryant (@gigibryant2) in data: 30 Dic 2019 alle ore 11:09 PST