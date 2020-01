S’indaga sulla morte di Kobe Bryant, nel frattempo è emerso come la fitta nebbia che c’era ieri mattina aveva causato problemi al soccorso aereo.

Sono ancora avvolte nel mistero le circostanze che hanno condotto al tragico incidente in cui hanno perso la vita Kobe Bryant, la figlia Gianna e altre 7 persone ieri a Cabanas, nei pressi di Los Angeles.

La polizia locale ha spiegato ai media che si riserva di non condividere ipotesi azzardate né i nomi delle altre vittime coinvolte fino a che il quadro dell’indagine non sarà apertamente delineato. Intanto il mondo piange la scomparsa del campione e della figlia, i commenti su ‘Twitter‘ sono stati così numerosi che il social si è intasato diverse volte nel corso di queste ore.

Sebbene la polizia non abbia confermato nessuna ipotesi, quelle che sono in rete da ieri sono due: possibile avaria del motore e perdita del controllo a causa della scarsa visibilità. Ieri, infatti c’era una fitta nebbia nei dintorni di Los Angeles e questo impediva al pilota di avere una visuale chiara di quello che aveva davanti.

Il sito ‘TMZ‘, il primo a dare la tragica notizia, ha rivelato che la stessa polizia ha confermato che il supporto aereo di L.A. è rimasto bloccato a terra a causa della nebbia.

Morte Kobe Bryant, il pilota aveva contattato la torre radio

Insomma a quanto pare la situazione era pericolosa e prendere la decisione di decollare nonostante la scarsa visibilità è stato un rischio non indifferente. Sempre sul sito americano apprendiamo inoltre che il pilota di Kobe aveva incontrato le prime difficoltà nel volo già intorno alle 9:30.

Dopo aver visto che la nebbia gli impediva di proseguire, infatti, questo aveva contattato la torre radio dell’aeroporto di Burbank. Per 15 minuti l’elicottero ha girato in tondo, poi verso le 9:45 ha preso la decisione di tornare verso sud. Azione che lo avrebbe portato a dirigersi verso una zona montuosa. Quello che è successo nei successivi 15 minuti non è chiaro, così come il motivo che ha portato alla collisione letale.