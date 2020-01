Vanessa Laine chi è | vita carriera e figli della moglie di Kobe Bryant

Chi è Vanessa Laine, la moglie del compianto ed indimenticabile Kobe Bryant. I due si conobbero giovanissimi e si sposarono subito.

È Vanessa Laine la moglie di Kobe Bryant. L’amatissimo campione di basket è morto in un tragico incidente sul suo elicottero personale in California, il 26 gennaio 2020. E dal 2001 i due erano sposati, restando legati fino alla fine.

LEGGI ANCHE –> Morto Kobe Bryant | incidente in elicottero | aveva 41 anni

Dalle prime notizie ufficiali divulgate dai media statunitensi, sembra che la donna – nata il 5 maggio 1982 – non fosse a bordo dell’elicottero. E pare non ci fossero neppure le quattro figlie che la donna ha avuto da suo marito Kobe Bryant. Ovvero Natalia, Gianna, Bianca e Capri. La più grande ha festeggiato i 17 anni proprio appena dopo la metà di gennaio. Invece la più piccola è nata solamente a giugno del 2019 e non conoscerà mai suo padre. Per quanto riguarda Vanessa Cornejo Urbieta Laine, la donna fece breccia nel cuore di un giovanissimo Bryant nel 1999. Lui era poco più che 21enne ed era diventato un professionista nella Nba da appena tre, dopo essere stato scelto dai Los Angeles Lakers, la squadra per la quale ha militato in maniera ininterrotta per 20 anni. Lei era una modella. I due si sposarono molto giovani, il 18 aprile del 2001. Lei aveva 18 anni e Kobe 21.

LEGGI ANCHE –> Kobe Bryant chi era | vita trionfi moglie e figlie del grande campione

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Vanessa Laine, lei divenne la moglie di Kobe Bryant giovanissima

Visualizza questo post su Instagram Mamba and Queen #vacai Un post condiviso da Kobe Bryant (@kobebryant) in data: 8 Ago 2019 alle ore 11:10 PDT

Il loro matrimonio non vide la stipula di un accordo prematrimoniale, cosa che si sarebbe fatta sentire in seguito, quando nel 2011 la coppia si separò. Poi però entrambi si sono riconciliati nel 2013 e la loro unione divenne più salda. La Laine ha discendenti da Messico, Irlanda, Inghilterra e Germania. Lei è sempre rimasta fedele a Bryant, sostenendolo anche in momenti difficili sia in carriera che nella vita. Il fatto che i due abbiano appianato le divergenze lo dimostra. Smessa la professione di modella, Vanessa ha da tempo avviate alcune attività imprenditoriali nel campo della moda.