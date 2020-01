È morto Kobe Bryant. La notizia è ufficiale, con la tragedia avvenuta in giornata. I motivi che hanno portato alla scomparsa della stella dello sport.

È morto Kobe Bryant. Il grandissimo campione di basket si trovava a bordo del suo elicottero personale quando è avvenuto un incidente.

Il mezzo, che contava anche altre quattro persone a bordo, si è schiantato per cause ancora da accertare. La notizia sta facendo il giro del web, con Kobe Bryant morto nelle scorse ore. La cosa sta ricevendo conferme ufficiali da parte dei più importanti network statunitensi e mondiali. L’incidente aereo ha avuto luogo in California, a quanto pare Bryant non si trovava in compagnia della sua famiglia. Lascia la moglie Vanessa e le loro quattro figlie, Gianna, Natalia, Bianca e Capri-Kobe.

Morto Kobe Bryant, elicottero in fiamme appena dopo lo schianto

Testimoni riferiscono che dopo lo schianto al suolo, l’elicottero è finito preda delle fiamme. Bryant e le altre persone che erano con lui sono morte sul colpo. Sulle cause dell’incidente non si conosce ancora il motivo che ha portato al verificarsi della tragedia.

