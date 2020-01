Brescia Milan: Serie A TIM streaming, precedenti e formazioni

Si gioca l’anticipo della 21esima giornata della serie A TIM tra Brescia e Milan: streaming in diretta e in tv, dove vederla, no Rojadirecta.

Si gioca oggi venerdì 24 gennaio 2020, alle ore 20.45, l’anticipo che apre la seconda di ritorno della Serie A tra Brescia e Milan, due squadre che vengono da situazioni diverse.

Un punto in tre partite per i padroni di casa, mentre gli ospiti, rinvigoriti dall’arrivo di Ibrahimovic, hanno raccolto 7 punti nelle ultime tre uscite.

Brescia Milan: come vederla in diretta streaming e in tv

Il match che si gioca questa sera allo stadio Rigamonti di Brescia sarà visibile in esclusiva solo per gli abbonati Sky sui canali Sky Sport canale 251 e Sky Sport Serie A. In caso foste impossibilitati a seguirlo da casa, c’è la possibilità del servizio streaming su Sky Go e NowTv, sempre a pagamento. Si sconsigliano sia siti come Rojadirecta che il cosiddetto ‘pezzotto’. Il rischio reale infatti è quello di incorrere in reati penali.

Sono in tutto 43 le sfide che si sono disputate in serie A tra le due formazioni, con 22 vittorie rossonere e appena 8 del Brescia, delle quali sono sei quelle in casa. L’ultima vittoria dei padroni di casa risale al 2002-2003 di misura con gol di Appiah, mentre l’ultimo precedente risale alla stagione 2010-2011 e si imposero i rossoneri con gol di Robinho.

Brescia Milan, le due squadre in campo: le formazioni ufficiali

Formazione di casa senza l’ex Balotelli, squalificato, mentre tra i rossoneri non ci sarà Paquetà, nemmeno convocato da Pioli. Queste le possibili formazioni:

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Bjarnason; Romulo; Torregrossa, Alf. Donnarumma. ALL.: Corini.

MILAN (4-4-2): G. Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessie, Bennacer, Calhanoglu; Ibrahimovic, Leao. ALL.: Pioli.