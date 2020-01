Juventus Roma Highlights della partita di Coppa Italia terminata da poco e vinta dai bianconeri.

CLICCA QUI per vedere i gol della partita. La prima rete di Cristiano Ronaldo spezza il dominio della Roma e apre le danze per una grande partita della Juve che trova poi altri due gol con Bentancur e Bonucci. La Roma segna il gol della bandiera con un autogol di Buffon.

Continua dunque la striscia della Juve, ma soprattutto quella incredibile di gol di Cristiano Ronaldo. L’unica brutta notizia l’infortunio di Danilo. Per la Roma priva dello squalificato Dzeko non arriva dunque la prima vittoria allo Stadium. La squadra di Fonseca esce piuttosto male, ma contro questa Juve sarebbe servita davvero un’impresa. Ora per i giallorossi testa al derby al quale anche la Lazio arriva dopo la bruciante sconfitta di Napoli avvenuta ieri.