Effetto Ronaldo: Juventus tra i 10 club più ricchi, bene Inter e Roma

Juventus tra i 10 club più ricchi al mondo: complice probabilmente l’effetto Cristiano Ronaldo, bene Inter e Roma, in top 20 il Napoli.

Sono stati resi pubblici i risultati della 23a edizione della Deloitte Football Money League (DFML) in cui vengono rappresentati i club con il più alto reddito nel calcio mondiale. Complice probabilmente l’effetto CR7 al decimo posto troviamo la Juventus.

Leggi anche –> Cristiano Ronaldo spaventa i tifosi della Juve: “C’è una vita dopo il calcio”

Tra le italiane, bene Inter, al 14esimo posto, Roma, al 16esimo posto, e Napoli che entra in Top 20. Balzo in avanti del Lione, dalla posizione 28 alla 17. Ma andiamo con ordine.

Leggi anche –> Cristiano Ronaldo | orologio ed anelli di diamanti alla cerimonia | polemica

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Quali sono i club più ricchi del mondo insieme alla Juventus

Generando entrate record di 841 milioni di euro, il Barcellona raggiunge per la prima volta il vertice della Money League, diventando il primo club a superare la barriera di 800 milioni di euro. Gli introiti dei 20 club più ricchi al mondo equivalgono a € 9,3 miliardi (2018: € 8,3 miliardi), con un aumento dell’11%. La Money League è l’analisi indipendente più moderna e affidabile delle prestazioni finanziarie relative dei club. Gli introiti derivano per il 44% da diritti radiotv e per il 40% dai diritti commerciali, mentre solo il 16% della quota deriva da vendita di biglietti per le partite.

Il Manchester United (711,5 milioni di euro) è terzo, ma rischia di perdere la propria posizione come club con il maggior reddito della Premier League per la prima volta nell’edizione del prossimo anno della Money League. A insidiarlo è il Manchester City. Il Tottenham Hotspur è ottavo, la posizione più alta del club in assoluto, e ha superato l’Arsenal e il Chelsea: ora è la prima squadra di Londra.