Grande Fratello Vip: le lacrime di Paola Di Benedetto – VIDEO

Al Grande Fratello Vip, le lacrime di Paola Di Benedetto: nella Casa, l’ex Madre Natura di Ciao Darwin parla del fidanzato Federico Rossi.

Nella Casa del Grande Fratello Vip, Paola Di Benedetto torna a parlare del rapporto con il suo fidanzato Federico Rossi, membro di Benji e Fede. Come noto, il cantante ha commesso un errore lasciandosi andare ad un flirt passeggero e quando Paola lo ha scoperto ha deciso di chiudere il rapporto.

Leggi anche ->Grande Fratello Vip, Salvo prende di mira Paola Di Benedetto – VIDEO

Leggi anche ->Federico Rossi sbotta su Instagram contro un “corteggiatore” di Paola Di Benedetto

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Federico Rossi non si è dato per vinto e nei mesi successivi ha fatto di tutto per riconquistare il suo cuore. Oggi la modella è felice della loro relazione ed al Grande Fratello Vip ha spiegato che un tradimento può essere anche perdonato. Nelle scorse ore, è poi scoppiata a piangere, sommersa dai ricordi, quindi ha evidenziato: “Nonostante la nostra giovane età, ne abbiamo passate di tutti i colori”.