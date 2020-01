Paola Di Benedetto e Federico Rossi: Ciavarro parla di tradimenti. Nella notte il figlio di Eleonora Giorgi racconta alcuni particolari della storia tra i due a Clizia Incorvaia, ex moglie di Francesco Sarcina.





E’ iniziato da una manciata di giornate la quarta edizione del Grande Fratello Vip, che quest’anno vede alla conduzione Alfonso Signorini. Eppure già si fanno strada gossip e notizie segrete riguardanti le storie sentimentali dei concorrenti del programma.

Paola Di Benedetto e Federico Rossi: tradimenti tra i due? Le confessioni di Ciavarro nella casa

Paola Di Benedetto e Federico Rossi, sarebbero questi i nomi al centro della confidenza che Paolo Ciavarro avrebbe fatto a Clizia Incorvaia poche ore fa all’interno della casa.

La bellissima ex Madre Natura e il cantante del duo Benji e Fede hanno vissuto un periodo piuttosto tormentato per ciò che riguarda la loro relazione proprio quest’estate. Tanto da arrivare addirittura alla rottura. Le cose tra di loro si sono ben presto sistemate e i due sono tornati insieme. Ma dietro la loro rottura i settimanali di gossip al tempo avevano parlato di un possibile tradimento da parte di Federico. E il nome a cui si faceva riferimento era quello di Emma Muscat, ex allieva di Amici di Maria De Filippi. Proprio di questo ha recentemente parlato nella casa Paolo Ciavarro, confidandosi con Clizia Incorvaia.

Era notte fonda nella casa del Grande Fratello Vip quando il figlio di Eleonora Giorgi ha confidato a Clizia del tradimento subito da Paola Di Benedetto e sembrerebbe aver fatto riferimento proprio alla ex concorrente del talent condotto da Maria De Filippi. Poi Ciavarro ha confermato che i due sono tornati insieme e che Federico ha scritto anche una canzone alla sua fidanzata.

Al suo ingresso nella casa, la Di Benedetto ha detto di voler far conoscere la vera Paola, che forse non è riuscita a venir fuori perfettamente a L’Isola dei Famosi, dove era nata la sua relazione con Francesco Monte.