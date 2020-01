Coronavirus Cina | virus negli Stati Uniti e sale l’allarme in Europa

Il Coronavirus Cina raggiunge ufficialmente anche gli Stati Uniti. Lo riferisce la CNN che descrive il primo caso su suolo americano. Allerta anche in Europa.

Ed ora il Coronavirus Cina inizia davvero a fare paura. Nelle scorse ore sono aumentati a 9 i decessi ufficiali correlabili alla malattia, dopo aggiornamenti di qualche giorno fa che parlavano di 4 vittime. E la CNN, tra i principali network statunitensi, fa sapere allarmata che la patologia ha raggiunto anche il suolo a stelle e strisce.

LEGGI ANCHE –> Coronavirus | sintomi della malattia che ha fatto delle vittime

Mentre le autorità cinesi parlano di altri 440 casi acclarati, negli USA sta facendo il giro dei notiziari e dei siti web l’aggiornamento che riguarda il primo contagio accertato da quelle parti. Il cittadino americano che presenta ufficialmente i sintomi del Coronavirus Cina è un uomo al momento ricoverato in condizioni stabili. Pare sia giunto proprio dalla Cina una settimana fa, appena prima che scattassero controlli serrati in tutti gli scali della nazione sugli individui provenienti da Wuhan. Si tratta della città della Cina centrale da dove è partita la pandemia, con i primi casi clinici in materia riscontrati lo scorso dicembre.

LEGGI ANCHE –> Coronavirus | primo occidentale colpito | “In ospedale da un mese”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Coronavirus Cinese, in Europa l’allarme sale a moderato

Il contagiato su suolo statunitense presenta tutti i sintomi del caso: febbre alta, tosse violenta e forti difficoltà nella respirazione. Sintomi che erano tipici anche della SARS che tra 2002 e 2003 fece svariate vittime. E che da Honk Kong e dalla Cina si diffuse poi principalmente anche in Canada. Intanto anche il Centro Europeo per il Controllo delle Malattie (Ecdc) ha iniziato ad attivarsi. L’allarme Coronavirus è passato da basso a moderato, come comunicato ufficialmente dall’ente. Per ora comunque vige una certa fiducia su quelli che sono i sistemi di difesa per impedire alla patologia di raggiungere anche il Vecchio Continente. Il sindaco di Wuhan fa sapere di non raggiungere la megalopoli cinese, che conta 11 milioni di abitanti è che è ufficialmente riconosciuta come fonte di origine del focolaio. Le condizioni ideali del batterio consistono proprio in luoghi affollati, come mercati, aeroporti e simili.

LEGGI ANCHE –> Polmonite | ceppo derivante dalla Sars fa il primo morto