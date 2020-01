Chiara Ferragni, foto confronto con Leone: “Siete Uguali”

Chiara Ferragni ha messo a confronto una foto di lei con in braccio Leone e una si suo padre che la porta in spalla da piccola: la somiglianza è incredibile.

Se seguite il profilo di Chiara Ferragni avrete certamente notato come la nascita di Leone abbia aggiunto alle pubblicazioni giornaliere un focus sulla vita del figlio. L’influencer non ha mai nascosto che la nascita del suo primogenito le ha cambiato completamente la vita e proprio di recente ha chiesto ai suoi fan dei ricordi su come è cambiata la loro percezione dell’esteriorità quando sono diventati genitori. Nel post in questione Chiara spiegava di aver sviluppato una forte emotività e una altrettanto intensa empatia che la portava a piangere per le sfortune altrui.

Chiaramente la maternità non le ha portato solo questa emotività acuita, ma anche tantissima gioia. Lo si vede da come interagisce con Leone e da quanto spazio gli riserva nella sua pagina Instagram, prima luogo quasi esclusivo per scatti lavorativi o di vita con Fedez. Basta vedere il video in cui il piccolo saluta lei ed il papà, per capire che Chiara è letteralmente innamorata di Leone.

Chiara Ferragni la foto confronto con Leone lascia tutti di stucco

Visualizza questo post su Instagram Me with daddy and Leo with me 💞 Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni) in data: 22 Gen 2020 alle ore 2:36 PST

Come sempre accade quando una coppia ha il suo primo figlio, tutti osservano il bambino e riscontrano somiglianze con l’uno o con l’altro genitore. Qualche tempo fa, ad esempio, una foto che mostrava il piccolo con un espressione imbronciata ha fatto notare a tutti come fosse simile al padre. I tratti però richiamano maggiormente Chiara e l’influencer l’ha dimostrato con l’ultimo post in cui ha messo a confronto una foto del figlio con una sua di quando aveva più o meno la sua età. I fan non hanno potuto fare a meno di notare come il bambino sia una mini copia della madre ed i due siano praticamente identici, eccezion fatta per il sesso.