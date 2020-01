Chiara Ferragni quasi nuda, l’ultima foto pubblicata lascia tutti senza fiato

Chiara Ferragni, quasi nuda l’ultima foto pubblicata su Instagram lascia i fans senza fiato: l’influencer è sexy ma elegante allo stesso tempo.

Chiara Ferragni, imprenditrice digitale e influencer amatissima in Italia e all’estero, ha postato poche ora fa una nuova foto “sexy” sul suo profilo Instagram. Tornata un paio di giorni fa dal Messico, dove Chiara era andata da sola (senza il marito Fedez e il piccolo Leone) per lavoro, la bellissima mamma sembra essere di nuovo tranquilla e spensierata in compagnia della sua preziosa famiglia a Milano. Gli ultimi outfit della influencer hanno un po’ deluso i fans, sopratutto quello indossato durante il viaggio di andata verso il Messico: una tuta rosa brillante del brand Chiara Ferragni, coperta da un cappotto di pelo marrone Max Mara del valore di 1750 euro, che nonostante il prezzo esorbitante ricordava un po’ Chewbecca di Star Wars. L’ultimissimo outfit indossato da Chiara, però, ha ottenuto un grandissimo successo tra i suoi fans.

Visualizza questo post su Instagram Airport look 💖 Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni) in data: 14 Gen 2020 alle ore 1:49 PST

Chiara Ferragni quasi nuda su Instagram, sexy ed elegante

La nuova foto pubblicata su Instagram ha lasciato tutti senza fiato per via dell’outfit originale: Chiara, nel selfie che ha scattato allo specchio del suo guardaroba, indossa solo un paio di jeans strappati sulla coscia, decorati con un cinturino molto particolare di catenelle d’argento. La influencer si copre il petto con una mano, ottenendo nel complesso uno scatto davvero molto sexy ma comunque elegante. Sopra i jeans Chiara ha indossato un maglione corto bianco, decorato con fiorellini ricamati, e un cappotto lunghissimo di un giallo brillante. La nostra imprenditrice digitale preferita ha scelto questo outfit per passare una Domenica in famiglia e con le amiche, come testimoniano anche le numerose Instagram stories postate sul suo profilo.

Visualizza questo post su Instagram These jeans 😍 Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni) in data: 19 Gen 2020 alle ore 3:01 PST

