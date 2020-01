Chiara Ferragni negli ultimi giorni ha pubblicato moltissime foto in compagnia del figlio Leone, e ha raccontato ai suoi followers i cambiamenti che la nascita del piccolo ha portato nella sua vita.

Pochi minuti fa la imprenditrice ed influencer Chiara Ferragni ha pubblicato sul suo profilo Instagram una nuova bellissima foto: si tratta di un collage di due immagini, la prima che la ritrae in accappatoio poco dopo la nascita di Leone, il suo primo e al momento unico figlio con il rapper Fedez, e la seconda che vede mamma e figlio abbracciati, scattata probabilmente negli ultimi giorni. Chiara ha accompagnato la foto dalla didascalia “the meaning of life to me”, cioè “il significato della vita per me”.

Chiara Ferragni racconta com’è cambiata la sua vita dopo la nascita di Leone

Pochi giorni fa la Ferragni ha pubblicato un lungo post in cui racconta i cambiamenti “emotivi” a cui è stata soggetta dopo la nascita di Leone: “Diventare madre mi ha dato il dono più grande della vita e allo stesso tempo mi ha fatto diventare una persona nuova”, racconta l’influencer su Instagram. “Ho capito il vero significato dell’empatia e non mi sono mai sentita così legata alle persone che mi circondano. […] Quando sento che gli altri soffrono, soffro anche io con loro, e mentre prima il dolore era sopportabile ora a volte non lo è più. […] Mi ritrovo a leggere la triste storia di qualcuno che ha avuto un incidente e sento un dolore allo stomaco che non va via per giorni, anche se non lo conoscevo nemmeno. Il più delle volte mi ritrovo a piangere anch’io e non riesco a smettere di abbracciare Leo. […] Immagino che quando sei diventata madre e hai trovato una nuova ragione di vivere hai tanta paura che ti succeda qualcosa di brutto e ti porti via quella felicità”. Non c’è dubbio che la nascita di un figlio influenzi molto la vita di una donna, e spesso le novità non sono tutte rose e fiori. Chiara però, in compagnia di Leone e del marito Federico, sembra essere felice più che mai. Nonostante i cambiamenti ormonali lei resta bellissima, e sembra che con il tempo invece che invecchiare ringiovanisca. Ancora più bello è il piccolo Leo, che con i boccoli biondi e gli occhi azzurri sembra essere uscito da un cartone animato Disney.

