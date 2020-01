Ragazza morta incidente | Chiara travolta in auto da fuoristrada

Ragazza morta incidente: lei si chiamava Chiara Fava, aveva 27 anni e stava tornando a casa dopo una intera giornata di lavoro. È morta tragicamente.

Una ragazza morta in un incidente stradale dai risvolti tragici. È quanto di triste e terribile avvenuto alla povera Chiara Fava, bellissima giovane di 27 anni che ha perso la vita nella serata del 20 gennaio 2020.

Chiara stava viaggiando da sola a bordo della propria auto lungo la Jonio-Tirreno. Giunta in prossimità dello svincolo di Melicuccio in direzione di casa a Polistena, in provincia di Reggio Calabria, è accaduto il dramma. La ragazza morta nell’incidente in questione aveva trascorso l’intera giornata all’interno di un centro commerciale di Vibo Valentia, dove lavorava. La Lancia Y da lei condotta è andata ad impattare in maniera violenta contro un veicolo pesante, presumibilmente un fuoristrada. Da quanto si apprende, la giovane è morta sul colpo.

Ragazza morta incidente, Chiara travolta dall’altro veicolo: la sua auto disintegrata

Le forze dell’ordine sono giunte a questa conclusione dopo avere svolto i primi rilievi del caso. Sembra che Chiara Fava stesse viaggiando all’incirca sui 60 chilometri all’ora, e che sia stato il fuoristrada – con a bordo il conducente e due passeggeri – a colpirla. Proveniva dall’opposto senso di marcia. Solo uno di loro ha riportato delle ferite, di entità non preoccupante. Ma per Chiara non c’è stato niente da fare. Il personale medico del 118 l’ha trovata già priva di vita al suo arrivo. Gli accertamenti portano la firma della polizia stradale, mentre i vigili del fuoco di stanza a Siderno hanno provveduto ad estrarre il corpo dalle lamiere. Ed anche a ripulire il manto stradale dai rottami dei due mezzi coinvolti. La Lancia Y di Chiara risulta del tutto distrutta.

