Tragico incidente sulla Salerno-Reggio Calabria: muore un 19enne

Manuel Iannì, 19 anni, è morto la scorsa notte intorno alle ore 2 in un brutto incidente stradale lungo l’autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria.

Era al volante della sua Peugeot 107 quando, per cause ancora, da accertare, si è andato a schiantare contro il guardrail. L’impatto è stato violentissimo e per Manuel Iannì, un giovane di soli 19 anni, purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Il terribile incidente stradale si è verificato la scorsa notte intorno alle ore 2 lungo l’autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria, in territorio di Reggio Calabria, tra Palmi e Gioia Tauro.

Il drammatico incidente costato la vita a Manuel Iannì

A causa del violentissimo scontro il 19enne è finito fuori dall’abitacolo, con l’auto che si è ribaltata. Ed è morto sul colpo. Una pattuglia dei Carabinieri che viaggiava nella stessa direzione non ha notato la sua Peugeot 107 e si è scontrata con la stessa: due militari sono rimasti lievemente feriti.

Manuel Iannì, di Gioia Tauro, faceva il pizzaiolo ed era molto conosciuto nel suo paese. La sua morte ha destato grande commozione anche sui social: in tanti su Facebook hanno espresso il loro cordoglio e la loro vicinanza ai familiari per questo tremendo lutto. La pagina Facebook Ultras Viola 2001, tra le altre, gli ha dedicato un post: “Gioia Tauro perde un figlio, tutti gli ultras si stringono intorno alla famiglia Iannì per la perdita del caro figlio Manuel”.

