Figlia Rita Rusic, chi è Vittoria Cecchi Gori: età, vita privata, foto, carriera dell’attrice e produttrice che ha avuto una lunga relazione con il produttore Vittorio Cecchi Gori.

Vittoria Cecchi Gori, 30 anni, è la figlia del produttore cinematografico Vittorio e di Rita Rusic. In una vecchia intervista a Storie italiane lo stesso Vittorio ha ha svelato: “Vittoria sta a Miami, manca un po’: inizia a mancare veramente, vorrei tanto rivederla. Mario lo vedo spesso, è qui a Roma: lo vedo sempre, mi manca Vittoria. Vorrei incontrarla e riprendere un po’ le consuetudini di prima: se non viene lei, magari vado io in America”. In passato la madre ha svelato un aneddoto del passato: “Andavo a trovarlo a Regina Coeli, gli sono stata accanto anche quando subì un intervento, non volevo abbandonarlo. E lui, per tutta risposta, quando uscì dal carcere ringraziò Valeria Marini! A Vittoria arrivò a dire: non sono morto, per vedere morta te, tua madre e tuo fratello”. La stessa Vittoria non ha vissuto un buon rapporto con il padre come fanno intendere le dichiarazioni della madre Rita nel 2015: “Non ci parliamo da sette anni. Non parla neppure con sua figlia Vittoria, nessuna telefonata, nessun bigliettino da 3 o 4 anni. Lei ne soffre: è difficile non avere un punto di riferimento come il padre”.

Chi è Vittoria Cecchi Gori: vita privata

Provocante negli scatti su Instagram, la bella Vittoria fa ammattire i suoi circa 2mila follower.