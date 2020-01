Sinisa Mihajlovic, la malattia: “13 chemio in 5 giorni” – VIDEO

L’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic a Verissimo racconta per la prima volta la malattia e la sua battaglia: “13 chemio in 5 giorni”.

Ha raccontato la sua malattia in televisione Sinisa Mihajlovic, ospite di ‘Verissimo’, il programma di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. Come noto, l’allenatore del Bologna è in cura per una leucemia acuta mieloide.

Nel corso della lunga intervista, sono tanti i temi toccati dall’ex calciatore, che sta giocando la partita più complicata della sua vita.

Uno dei passaggi dell’intervista che maggiormente toccano riguardano proprio le dure cure che ha affrontato: “Ho fatto tredici chemioterapie in cinque giorni, ma già dopo il terzo avevano annientato tutto. Il primo ciclo è stato il più pesante, mi sono venuti anche degli attacchi di panico che non avevo mai avuto perché ero chiuso in una stanza con l’aria filtrata: non potevo uscire e stavo impazzendo”. Mihajlovic ha fatto un bilancio della situazione: “Sono passati 78 giorni dal trapianto di midollo osseo e i primi 100 giorni sono i più critici. Poi dopo è tutto in discesa, bisogna avere pazienza ancora per una ventina di giorni”.