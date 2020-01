Sinisa Mihajlovic e la leucemia: “Non penso di essere un eroe”

L’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic e la leucemia, la lunga intervista rilasciata a ‘Verissimo’: “Non penso di essere un eroe”.

“Non penso di essere un eroe, sono un uomo normale con pregi e difetti”, queste le parole di Sinisa Mihajlovic, ospite di ‘Verissimo’ per raccontare la sua malattia. Come noto, l’allenatore del Bologna è in cura per una leucemia acuta mieloide.

Spiega intervistato da Silvia Toffanin: “Ho solo affrontato questa cosa per come sono io, ma ognuno la deve affrontare come vuole e può”.

Leucemia: la battaglia di Sinisa Mihajlovic

L’allenatore del Bologna spiega che a suo avviso “nessuno deve vergognarsi di essere malato o di piangere. L’importante è non avere rimpianti e non perdere mai la voglia di vivere e di combattere”. C’è un pensiero per Zlatan Ibrahimovic, che gli ha dimostrato sostegno: “Ibra è come un fratello, da giocatori ci siamo anche scontrati, poi dopo siamo diventati amici. Mi è dispiaciuto che non sia venuto qui ma capisco la scelta del Milan, anche se da noi si sarebbe divertito di più. Abbiamo un carattere molto simile e molto forte. Sono contento sia tornato in Italia, speriamo solo che contro di noi non possa giocare a causa di qualche ammonizione, così avremo un problema in meno”.

C’è il rammarico di aver vissuto gli ultimi mesi di vita del padre, morto nel 2010, ma adesso la famiglia è quello che più conta per Sinisa Mihajlovic: “E’ stato il Natale più bello della mia vita, con tutta la mia famiglia vicino. C’era anche mia mamma, che si è arrabbiata quando ho pianto durante la seconda conferenza stampa, però poi a casa mi ha preparato dei piatti serbi che sono molto saporiti e non li ho sentiti amari come quasi tutto il resto dei cibi. Grazie a lei ho recuperato un po’ di chili”.