Diletta Leotta, la borsa che aveva a Sanremo ha un costo folle. La splendida presentatrice che che affiancherà Amadeus, assieme ad Antonella Clerici, alla conduzione del Festival, sfoggia un accessorio davvero lussuoso.





Manca oramai solo una manciata di settimane all’avvio, anche per quest’anno, dell’attesissimo Festival di Sanremo. Oggi, alla conferenza stampa di presentazione di questa edizione della kermesse canora, Diletta Leotta ha stupito tutti. Il costo della sua borsa è inimmaginabile.

Diletta Leotta: la borsa sfoggiata alla conferenza stampa sul Festival di Sanremo ha un costo esagerato

Le presenze femminili al fianco di Amadeus, alla guida di questa nuova edizione della tradizionale gara canora, saranno quest’anno Antonella Clerici e Diletta Leotta. Proprio quest’ultima ha stupito pubblico e giornalisti quest’oggi sfoggiando una borsa dal costo esagerato. Il preziosissimo accessorio, che impreziosiva l’outfit della Leotta, vestita di un blazer Etro, era infatti una preziosa Birkin Hermes in pelle di struzzo di un color cognac. Il costo di tale oggetto è di circa 20.000 euro. E se questo è l’inizio, si può solamente immaginare cosa seguirà durante le puntate della kermesse in merito all’abbigliamento della splendida presentatrice.

Non è stata certamente da meno la collega conduttrice Antonella Clerici. Certo non è arrivata neanche a sfiorare le vette raggiunte dalla Leotta, ma non ha probabilmente badato neanche lei a spese. Quest’ultima infatti, vestita di un sobrio tessuto denim in jeans su giacca e pantaloni, indossava però anche una borsa Saddle Dior. Il costo di questo accessorio è infatti di 2.600 euro.

Per quanto riguarda le altre presenze femminili del Festival, in total look Alberta Ferretti si è presentata Francesca Sofia Novello, per Emma D’Aquino la scelta è ricaduta invece sulla sartoria dello stilista Salvatore Ferragamo, e infine vestita da Federica Tosi è stata fotografata Laura Chimenti. Anche quest’ultima indossando inoltre accessori a firma Ferragamo. Vedremo a breve, già dai primi giorni del prossimo mese, quali stilisti vestiranno i protagonisti di questo Festival di Sanremo 2020.