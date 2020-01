Diletta Leotta fa impazzire Instagram: “Si vede tutto…”

Durante uno dei suoi allenamenti in palestra Diletta Leotta si è mostrata ai suoi followers di Instagram decisamente generosa, per non dire altro…

Metti Diletta Leotta in palestra con un top super scollato il fisico irresistibile: il popolo di Instagram è andato letteralmente su di giri, e non poteva essere altrimenti. La conduttrice televisiva ha una sensualità ed è una delle donne più amate e desiderate d’Italia. Niente male per questa ragazza siciliana che nel 2006, a soli 15 anni, ha partecipato a “Miss Muretto” e tre anni dopo a Miss Italia, per poi intraprendere una brillante carriera televisiva.

Leggi anche –> Diletta Leotta foto hot, la schiena nuda fa impazzire i social

Leggi anche –> Diletta Leotta in minigonna, la mano sulla coscia va proprio lì – FOTO

Oggi Diletta Leotta è considerata non solo una brava professionista, ma una vera e propria bomba sexy: sono famosi, dal resto, sono i “cori” dei tifosi presenti negli stadi in cui è solita lavorare per Dazn. Ebbene, il suo fisico è frutto di un’assidua frequentazione della palestra, nelle sue “storie” di Instagram la diretta interessata ha voluto ricordarcelo.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Il post “bollente” di Diletta Leotta

Stavolta il popolo di Instagram (specialmente quello maschile) è letteralmente impazzito: il top nero di Diletta Leotta è più scollato che non si può e si vede (quasi) tutto. I leggings super aderenti color rosa hanno fatto il resto… con i movimenti della conduttrice, come si vede nella story, a mettere in risalto le sue forme. Risultato: l’allenamento è diventato a dir poco bollente.

Leggi anche –> Diletta Leotta | corsa in riva al mare da mozzare il fiato | VIDEO

Leggi anche –> Diletta Leotta: corsa super sexy dopo il cenone, i fan perdono la testa

Va da sé che in molto sperano che questo sia solo il primo di una lunga serie di post “a tema”: dopo tutto, le vacanze natalizie e di fine anno sono agli sgoccioli e anche per la bella Leotta è arrivato il momento di rimettersi a lavoro: l’esercizio fisico non deve mai mancare, soprattutto dopo le abbondanti mangiate dei giorni scorsi. E lei non si tira indietro… Cliccare per credere.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: 9 Mar 2019 alle ore 2:05 PST

EDS