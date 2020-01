Juventus Udinese Coppa Italia: streaming, precedenti e formazioni

Si gioca il match valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia tra Juventus e Udinese: streaming in diretta e in tv, dove vederla, no Rojadirecta.

Si gioca oggi mercoledì 15 gennaio 2020, alle ore 20.45, il match valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia tra Juventus e Udinese.

Leggi anche –> Effetto Ronaldo: Juventus tra i 10 club più ricchi, bene Inter e Roma

La Juventus campione d’inverno gioca contro l’Udinese con l’obiettivo di restare in corsa in tutte e tre le competizioni e puntare anche quest’anno a ottenere il massimo.

Leggi anche –> Roma Juve | Infortunio Zaniolo | giallorosso fuori in lacrime

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Juventus Udinese: come vederla in diretta streaming e in tv

Il match che si gioca questo pomeriggio all’Allianz Arena di Torino è un’esclusiva Rai e sarà visibile in diretta in chiaro su Rai 1. La partita, per chi non è in casa, sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Rai Play e successivamente visibile in differita su Rai Replay. Si sconsigliano sia siti come Rojadirecta che il cosiddetto ‘pezzotto’. Il rischio reale infatti è quello di incorrere in reati penali.

Le due squadre si sono affrontate soltanto 3 volte in Coppa Italia, con la Juventus che è in vantaggio negli scontri diretti nella competizione. Infatti, ha ottenuto una sola vittoria e due pareggi contro i friulani nella principale coppa nazionale. Chi vince la sfida di stasera passa direttamente ai quarti di finale.

Juventus Udinese, le due squadre in campo: le formazioni ufficiali

Mister Sarri punta sulla coppia argentina Dybala-Higuain, con Cristiano Ronaldo tenuto a riposo, Gotti invece punta sul tandem Lasagna-Nestorovski. Queste le squadre in campo:

JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon; Danilo, Rugani, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Emre Can, Bernardeschi; Douglas Costa; Higuain, Dybala.

UDINESE (3-5-2): Nicolas; Becao, De Maio, Nuytinck; Opoku, Mandragora, Jajalo, Barak, Ter Avest; Lasagna, Nestorovski.