Barbara Alberti sbotta contro Adriana Volpe: “Non mi dare della matta” – VIDEO

Barbara Alberti ha perso la pazienza contro Adriana Volpe mentre puliva i piatti: lo sfogo della concorrente del Grande Fratello Vip è diventato virale.

Sin dal suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, Barbara Alberti è stata una delle concorrenti più disponibili e meno scontrose. Di carattere socievole e disponibile all’ascolto, la Alberti ha prestato ascolto a tutti e dispensato consigli. Insomma è apparso chiaro come fosse una delle figure centrali del reality. Nonostante la sua incrollabile tranquillità, ieri sera Adriana Volpe è riuscita a farle perdere la pazienza.

Barbara stava pulendo i piatti e Adriana l’ha chiamata con insistenza e lei ha reagito con veemenza: “Vengo subito, subito, dammi 5 minuti. Non mi dire che ho ragione come i matti. Senti Adriana per favore, te lo chiedo con tutto il cuore. Mi fai finire? Ho fatto un’architettura, che adesso se la lascio mi inca**o! Ti prego. Ho finito ho solo 5 minuti porca putt**a. Ca**o, ca**o lasciami lavare i piatti”.

Barbara Alberti ai concorrenti del GF Vip: “Non trattatemi in modo speciale”

In seguito a quello che sembrava uno sfogo nato dal nulla, Barbara ha voluto chiarire le ragioni del suo nervosismo. Ha avvertito da parte degli altri, infatti, l’intento di farle qualche favoritismo. Un atteggiamento che vuole che nessuno tenga: “Per una disgrazia della vita ho incontrato gli ultimi giovani che amano pulire. Adriana poi è un’ossessa, non vuole che tocchi nulla. Questo è un rapporto tra me e le cose. Io se vedo un piatto sporco, lui mi parla. Devo pulire, l’unica cosa che mi riesce sempre bene è la pulizia. Io esco da una stanza e godo dell’opera delle mie mani. Quindi lasciatemi pulire”.