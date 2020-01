Grande Fratello Vip | Serena Enardu nella bufera | “Ridicola” FOTO

Inizia il Grande Fratello Vip 2020 e subito è polverone mediatico nei confronti di Serena Enardu. C’è la possibilità che entri per raggiunge il suo ex Pago nella casa. Il pubblico però non la prende bene.

È ufficialmente iniziato il Grande Fratello Vip 2020, e subito Serena Enardu finisce nel mirino di diversi telespettatori. La quarta edizione della versione con persone famose vede la condizione di Alfonso Signorini, il quale ha svelato che il cast dei coinquilini illustri diventerà definitivo a partire da venerdì 10 gennaio.

È già nella casa Pago, che in estate ha preso parte a Temptation Island Vip e che dal reality show dei sentimenti e delle tentazioni è uscito da solo. Senza più Serena Enardu al suo fianco. Proprio quest’ultima si becca gli strali di una fetta di pubblico del Grande Fratello Vip. Questo avviene in seguito ad un intervento proprio della bella sarda, protagonista di un televoto che potrebbe portarla all’interno della casa di Cinecittà. E proprio allo scopo di potere avere un chiarimento con Pago, nel caso vincesse il partito del si. Una mossa che non pare entusiasmare i telespettatori del GF Vip.

Serena Enardu, il pubblico del Grande Fratello Vip è contro di lei

Wanda Nara, opinionista della trasmissione, afferma che Serena Enardu sia ancora innamorata del suo ex. “Lo si vede da come ne parla”. Del tutto diversa l’opinione di Pupo, che invece vede in tutto questo una mossa da parte della Enardu di trovare visibilità. Il televoto durerà proprio fino al 10 gennaio, giorno in cui va in onda la seconda puntata del reality. In caso di esito positivo, per una settimana i due ex fidanzati vivranno a stretto contatto con l’obiettivo di parlarsi, di recuperare il dialogo. E chissà che non ci esca qualcosa di inatteso. Anche se poi per Pago si prospetta un periodo potenzialmente lungo da vivere all’esterno del mondo. C’è da dire che comunque difficilmente sembra che l’entrata di Serena Enardu all’interno della casa più spiata d’Italia diventerà una ipotesi concreta. Infatti, come detto, almeno sul web gli affezionatissimi del Grande Fratello Vip si dicono del tutto contrari ad un suo ingresso nell’abitazione dei concorrenti.

