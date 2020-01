Cristina Plevani critica il Grande Fratello VIP: “Una cosa inaccettabile”

Grande Fratello VIP: le lamentele di Cristina Plevani (vincitrice prima edizione) e altri ex concorrenti, “a noi non ci chiamano mai”.

E’ iniziata questa settimana la nuova edizione del Grande Fratello VIP, per la prima volta sotto la conduzione di Alfonso Signorini. Per l’inaugurazione sono tornati in casa anche vecchi partecipanti del reality, tra cui Salvo Veneziano e Sergio Volpini. Della loro partecipazioni si sono lamentati a gran voce altri ex coinquilini della casa, tra cui la vincitrice della prima edizione del Grande Fratello, Cristina Plevani.

Potrebbe interessarti anche –> Stasera in tv – Grande Fratello Vip: concorrenti e news di oggi 10 gennaio

La Plevani ha commentato la puntata sul suo account twitter, criticando fortemente Salvo: “Salvo non cambierà mai, pensa ai followers di instagram, a quanto potranno aumentare per poi guadagnare”. I suoi followers le danno mano forte e criticano la produzione del programma: “Ammetto che lo guardo solo per la presenza di “vecchie” glorie ed il fatto che non ci sia anche tu è inaccettabile! La prima edizione la ho nel Cuore!” scrivono, e ancora “Come già detto è inaccettabile che non siate stati coinvolti voi che siete stati MITICI!!!! Ancora guardo le videocassette registrate quella volta!”.

Cristina Plevani critica il GFVIP condotto da Alfonso Signorini, ecco perchè

A Cristina Plevani fa eco anche un’altra ex concorrente della casa, Roberta Beta, che scrive: “Dopo aver vomitato per anni [email protected] ora sono li tutti in fila per entrare nella CAAAASAAAA! Assurdo! E a noi 9 non ci chiamano mai a fare gli opinionisti… vabbè 8 perché Rocco ormai viaggia su altri pianeti”. Insomma, sembra che i vecchi protagonisti del reality non siano per niente soddisfatti delle decisioni prese da Signorini. La Plevani si scaglia anche contro i due nuovi opinionisti, Wanda Nara (moglie del calciatore interista Icardi) e Pupo. Sempre su Twitter scrive: “Gli opinionisti si vede che non hanno mai visto il programma. Non sanno cosa dire, quando intervenire e come intervenire”.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!