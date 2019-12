Barbara Alberti, chi è: età, vita privata, carriera della giornalista e scrittrice

Barbara Alberti è una famosa giornalista, scrittrice e sceneggiatrice italiana. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

Scrittrice, sceneggiatrice, drammaturga, giornalista, opinionista, personaggio televisivo e conduttrice radiofonica: Barbara Alberti è una protagonista di primo livello della scena culturale italiana. Conosciamola più da vicino.

L’identikit di Barbara Alberti

Barbara Alberti è nata a Umbertide, in Umbria, l’11 aprile 1943. Si è laureata in Filosofia all’Università La Sapienza di Roma, città dove vive tuttora. Come autrice la sua produzione è eclettica, ma sempre tesa a combattere un’immagine perdente del sesso femminile: si va dal picaresco Memorie malvagie (1976) al meditativo Vangelo secondo Maria (1979), a prove più venate di umorismo e provocazione come Il signore è servito (1983), Povera bambina (1988), Parliamo d’amore (1989), Delirio e Gianna Nannini da Siena (entrambe del 1991), e Il promesso sposo (1994), dedicata a Vittorio Sgarbi.

Nel filone umoristico si colloca anche La donna è un animale stravagante davvero: ottanta ritratti ingiusti e capricciosi (1998), nel quale affianca a un Don Giovanni immaginario alcune note figure femminili a lei contemporanee. Nel 2003 Barbara Alberti ha pubblicato Gelosa di Majakovskij, biografia del celebre poeta (che le è valsa il Premio Alghero Donna), e Il principe volante, in cui racconta con malizia e amorevolezza la vita di Antoine de Saint-Exupéry, mentre nel 2006 è uscito il libro di racconti Il ritorno dei mariti.

Come accennato, Barbara Alberti è anche coautrice di sceneggiature cinematografiche, tra cui Il portiere di notte di Liliana Cavani (1974), Io sto con gli ippopotami (1979), Monella (1998) e Melissa P. (2005), e autrice di testi teatrali (Ecce homo). Giornalista pubblicista, dal 1983 al 1998 ha tenuto la rubrica “Parliamo d’amore” sul settimanale Amica e dal 2009 gestisce una pungente rubrica settimanale (La posta di Barbara Alberti) su Il Fatto Quotidiano. Attualmente tiene anche una rubrica di corrispondenza coi lettori sul settimanale Gioia.

Barbara Alberti partecipa abitualmente in veste di opinionista a diversi talk show televisivi, da Pomeriggio 5 a L’Italia sul 2. E fino al settembre 2013 ha condotto La guardiana del faro, un programma settimanale in onda la domenica mattina dalle 9 alle 10 su Radio 24. Last but not least, nel 2018 ha partecipato come concorrente a Celebrity Masterchef, venendo eliminata nella seconda puntata.

Per il resto, Barbara Alberti è stata sposata con il produttore e sceneggiatore Amedeo Pagani, dal quale nel 1975 ha avuto un figlio, il giornalista Malcom Pagani, e una figlia, Gloria Samuela Pagani. È stata iscritta al Partito Radicale e nel 2018 si è dichiarata vicina al partito Potere al Popolo!

