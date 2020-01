Michela Quattrociocche e Alberto Aquilani, terzo figlio? “Stiamo lavorando”

Alberto Aquilani sogna il maschio e Michela Quattrociocche potrebbe presto esaudirlo: novità in vista per i giovanissimi e innamoratissimi coniugi.

Michela Quattrociocche e Alberto Aquilani sono felicemente sposati da ormai sette anni (e stanno insieme da ben 13), dal loro amore sono nate due bambine, Aurora di 8 anni e Diamante di 5, ma i giovanissimi coniugi non hanno intenzione di fermarsi… Ospiti nel salotto di Verissimo nella puntata di esordio dell’anno, l’attrice romana e l’ex calciatore (oggi allenatore) non nascondono l’intenzione di regalare alle figlie un bel fratellino, per la gioia specialmente del papà.

Il “cantiere” di mamma Michela Quattrociocche e papà Alberto Aquilani

“Lui sogna un figlio maschio da sempre – ha confessato Michela Quattrociocche nel corso del programma pomeridiano di Silvia Toffanin – quindi ecco diciamo che abbiamo in cantiere l’idea di allargare la famiglia”. “Le sedie di Verissimo portano bene”, ha allora puntualizzato, memore dell’episodio che vide coinvolti Bobo Vieri e Costanza Caracciolo. L’ex velina bionda di Striscia la Notizia, infatti, ospite nello stesso salotto insieme al marito sentenziò: “Quando sarà verrò ad annunciarlo da te”. Detto fatto: Costanza era già incinta e qualche settimana dopo tornò raggiante dalla Toffanin per il lieto annuncio.

Così, anche Michela Quattrociocche si è lasciata sfuggire la promessa di comunicare la notizia sperata alla conduttrice veneta con le stesse modalità della Caracciolo. E chissà che pure la bella moglie di Aquilani non sia già incinta… Una cosa è certa: lei è innamorata come il primo giorno di lui, e viceversa: “Per me lei è stata amore a prima vista”, ha confessato l’aitante giovanotto, e per dimostrarglielo si è perfino tatuato il suo volto sul braccio. Auguri e figli…

