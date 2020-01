Michela Quattrociocche, chi è: età, carriera e vita privata dell’attrice

La bellissima attrice romana Michela Quattrociocche è sposata ormai da anni con Alberto Aquiliani, scopriamo qualcosa in più su di lei: età e carriera.

Nella puntata di oggi di Verissimo tra gli ospiti ci saranno anche Alberto Aquilani e Michela Quattrociocche. Il calciatore e l’attrice si racconteranno nel salotto del programma Mediaset spiegando agli spettatori com’è nata la loro storia d’amore e come sta proseguendo. I due si sono sposati nel 2012, dopo che nel 2011 era nata la loro prima bambina (Aurora). In questi sette anni di matrimonio non c’è stata nemmeno una piccola crisi, anzi, pare che il loro amore sia fiorito. Nel 2014 è nata anche la seconda figlia (Diamante).

Michela Quattrociocche, chi è la splendida attrice romana

Nata a Roma il 3 dicembre 1988, Michela ha mostrato sin da bambina una propensione per la recitazione. A soli 12 anni ha cominciato a frequentare corsi di dizione e portamento e poco tempo dopo è stata scelta come volto per delle riviste dedicate ai giovani. Conclusi gli studi al Collegio Nazareno di Roma, Michela ottiene la Maturità linguistica e comincia a fare provini per entrare a far parte di qualche produzione di Cinecittà.

L’obbiettivo viene raggiunto al settimo provino, quando Federico Moccia la sceglie come protagonista del film ‘Scusa ma ti chiamo amore‘, trasposizione cinematografica dell’omonimo libro. L’anno successivo viene inserita nel cast di ‘Natale a Beverly Hills‘ e nel 2010 recita nel seguito del suo primo film ‘Scusa ma ti voglio sposare‘. L’ultima prova sul grande schermo risale al 2010, quando recita sul set di ‘Sharm El Sheik – Un estate da non dimenticare’. Dal 2011, infatti, Michela ha deciso di dedicare la maggior parte del suo tempo alla maternità, per potersi godere l’infanzia delle sue bambine. Nel contempo ha continuato a lavorare come fotomodella, accettando qualche piccola parte come protagonista di videoclip.