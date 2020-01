Alberto Aquilani, chi è l’ex calciatore: età, carriera e vita privata

Scopriamo chi è Alberto Aquiliani: vita privata, carriera ed età dell’ex enfant prodige uscito dal settore giovanile della Roma.

Quando Alberto Aquilani è entrato in pianta stabile della rotazione di titolari della Roma, gli appassionati di calcio si sono trovati davanti un potenziale fenomeno. Il calciatore proveniente dal settore giovanile capitolino aveva tutte le carte in regola per diventare un perno della squadra giallorossa e della nazionale. Centrocampista completo, univa alla tecnica e alla visione di gioco, la capacità di fare filtro davanti alla difesa e recuperare palloni.

Con il passare degli anni, però, Alberto non ha mantenuto le enormi promesse ed il suo talento, sebbene rimanesse fulgido, si è perso. Il calciatore ha concluso la sua carriera al termine della stagione 2017/2018, scopriamo dunque cosa fa adesso dopo aver ripercorso la sua carriera caratterizzata da alti e bassi.

Chi è Alberto Aquilani

Nato a Roma il 7 luglio del 1984, Alberto Aquiliani è cresciuto nelle giovanili della squadra capitolina guadagnandosi l’etichetta di predestinato. Nel 2003, ancora 19enne, Aquilani è stato il trascinatore della Nazionale under 19 all’europeo di categoria vinto (l’ultimo per gli azzurri), guadagnando anche il titolo di miglior giocatore della competizione. L’esordio tra i professionisti non è tardato ad arrivare: quello stesso anno infatti ha debuttato con la prima squadra della Roma. Nella stagione 2003-2004 è stato girato in prestito alla Triestina in Serie B ed ha confermato il suo enorme talento: Alberto ha giocato 41 partite, fatto 3 reti e ammaliato tutti gli spettatori.

Con un campionato del genere non poteva che conquistare un posto nella rosa della Roma dell’anno successivo. Con i giallorossi Aquilani ha giocato 5 stagioni e vinto due Coppa Italia. In quegli anni era chiaro che il centrocampista fosse un grande talento, ma alcuni infortuni ne hanno limitato la definitiva esplosione. Dopo la Roma ha avuto due grandi chance, la prima al Liverpool e la seconda alla Juventus, ma in nessuna delle due occasioni è riuscito a far brillare la sua stella. In seguito alla parentesi al Milan e all’esperienza discreta alla Fiorentina, il calciatore si è trasferito in Portogallo dove con lo Sporting Lisbona ha vinto la Supercoppa Portoghese. Ha concluso la sua carriera al Las Palmas.

Oggi Aquilani è un collaboratore tecnico della Fiorentina. Per quanto riguarda la sua vita privata, Alberto è sposato con la bella attrice romana Michela Quattrociocche. Dal matrimonio sono nate due bambine: nel 2011 è nata Aurora, mentre nel 2014 è nata Diamante.