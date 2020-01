Luigi Favoloso | il personal trainer | “Ha minacciato il suicidio”

“È successo qualcosa di brutto che non posso dire con Nina Moric. Ha detto che voleva togliersi la vita”. Parla il personal trainer di Luigi Favoloso.

Continua il giallo relativo a Luigi Favoloso. L’ex fidanzato di Nina Moric ha fatto perdere le sue tracce dallo scorso 29 dicembre. Nessuno dei suoi cari e dei suoi amici sa dove si trovi attualmente il 30enne imprenditore e volto televisivo campano.

Sua madre ha sporto denuncia per la scomparsa, mentre proprio la Moric ha parlato del giovane in termini decisamente poco lusinghieri. “Non voglio essere collegata a lui ed a questa vicenda in alcun modo. Chi ama i propri cari non fugge, questa è tutta una montatura per fare parlare di sé”, ha sbottato la croata. Fatto sta che di Luigi Favoloso non giunge alcuna notizia certa da quasi due settimane ormai. A parte qualche avvistamento fugace in treno, e la presenza di una simcard libanese, di lui non si sa niente.

Luigi Favoloso, il personal trainer: “Brutto episodio con Nina Moric”

Un certo Nathan parla di Favoloso nel corso di un intervento a ‘Pomeriggio 5’. Lui sarebbe il personal trainer dell’ex della Moric. A suo dire “Luigi avrebbe litigato in maniera furiosa con Nina prima di Natale. Quindi se ne sarebbe andato di casa, minacciando il suicidio“. Secondo il personal trainer di Favoloso, sarebbe successo qualcosa di molto brutto nel corso di questo litigio. “Un qualcosa che non intendo svelare, per rispetto di Nina. Lei alla fine lo ha cacciato di casa e lui avrebbe detto ‘Se le cose stanno così io allora con l’arrivo dell’anno nuovo mi suicidio’. Ma Nina lo conosce bene e per questo motivo non è parsa particolarmente in apprensione”.

