Luigi Favoloso scomparso | “Ha letto i messaggi ma non risponde”

Mistero su Luigi Favoloso scomparso. L’imprenditore campano, ex fidanzato di Nina Moric, è sparito nel nulla. Lei prende le distanze: “Una farsa”.

Nessuno sa dove sia finito Luigi Favoloso, scomparso dallo scorso 29 dicembre 2019. L’ex fidanzato di Nina Moric ha fatto perdere ogni traccia di sé, sparendo nel nulla da Torre del Greco, sua città Natale. E di lui parla l’amica Veronica Satti, durante una ospitata a ‘Pomeriggio 5’.

Lei è la figlia di Bobby Solo ed una delle persone che più si era avvicinata a Luigi all’interno della casa del ‘Grande Fratello’, all’epoca della partecipazione in comune nell’edizione del 2018 del reality. La Satti ha mostrato alle telecamere alcuni messaggi che lei gli ha inviato su Whatsapp. “Ha letto tutto, ci sono le spunte blu a testimoniarlo. Ma non ha dato alcuna risposta”. Poi è avanzata l’ipotesi riguardo all’attivazione di una sim card libanese. E c’è chi parla di un avvistamento in treno. In molti sono convinti che il suo sia un allontanamento volontario. La madre Loredana Fiorentino intanto ha sporto denuncia riguardo a Luigi Favoloso scomparso.

Luigi Favoloso scomparso, alcuni lo accusano di truffa

Ma non mancano altri aspetti controversi. Infatti ci sarebbero delle persone che affermano di essere state truffate dal 32enne imprenditore. La cosa riguarderebbe versamenti di denaro per investimenti sui social poi non avvenuti. Sempre la figlia di Bobby Solo aggiunge un altro dettaglio. “Lui mi aveva detto che il fatto di viaggiare molto per lavoro lo aveva portato ad attivare diversi numeri di telefono”. Nina Moric non ha mancato di dire la sua. La modella croata ha affermato con tono piccato di ritenere che si tratti solamente di una messinscena per guadagnare le luci della ribalta.

Nina Moric: “Solo una messinscena”

“Volevo dirvi che l’amore è rimanere non sparire (apposta) e far preoccupare i suoi cari con lo scopo di vedere se uno ci tiene. Per me questo si chiama egoismo”. Inoltre la ex moglie di Fabrizio Corona ha voluto puntualizzare di essere del tutto estranea a questa vicenda e di non voler essere collegata a Luigi Favoloso in alcuna maniera.