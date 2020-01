Luigi Favoloso scomparso: “Novità arrivano da Napoli”

Il caso di Luigi Favoloso, l’ex concorrente del Grande Fratello scomparso nel nulla a fine dicembre: “Novità arrivano da Napoli”.

“Novità arrivano da Napoli”, lo ha annunciato nelle anticipazioni di Pomeriggio 5 la conduttrice Barbara D’Urso, facendo riferimento alla scomparsa di Luigi Favoloso. Ormai da fine dicembre non si hanno notizie dell’ex di Nina Moric. La showgirl, attraverso il suo legale, chiarisce di voler star fuori da questa vicenda.

Ancora novità su Luigi Favoloso, ex Grande Fratello scomparso

Ieri pomeriggio intanto, proprio a Pomeriggio 5, è giunta una prima segnalazione, un giovane che alla trasmissione condotta da Barbara D’Urso ha spiegato: “Io ero sul treno Napoli Milano il 29 dicembre e c’era anche lui. Aveva i bagagli e il cellulare, non so i documenti. Ti posso solo dire che è sceso a Milano Rogoredo con me”. Molto preoccupata sua mamma Loredana: “Vivo attaccata al telefono perché spero che mi chiami in qualsiasi momento”.

Secondo alcune informazioni e segnalazioni, quello di Luigi Favoloso potrebbe essere un allontanamento volontario. Non sembra pensarla così sua mamma. Come noto, l’ex concorrente del Grande Fratello – che vive a Milano – era tornato a casa a Torre del Greco per il periodo natalizio. In trasmissione, la mamma di Luigi Favoloso ha attaccato Nina Moric: “Non capisco il suo comportamento, sembra non voglia saperne nulla, vuole distaccarsi da tutto”.