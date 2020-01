“Luigi Favoloso? So dove sta”: la rivelazione del fotografo Maurizio Sorge

Maurizio Sorge ha spiegato nel salotto di Mattino Cinque che Luigi Mario Favoloso sta bene e, a quanto pare, è ospite di un amico che vende auto.

Comincia a filtrare un po’ di luce nel mistero della scomparsa di Luigi Mario Favoloso, l’imprenditore ex compagno di Nina Moric sparito da Torre Del Greco durante le feste natalizie. Nei salotti televisivi si continua ad indagare sul “caso” e Federica Panicucci ha intervistato il paparazzo Maurizio Sorge durante l’appuntamento odierno di Mattino Cinque. Con buona pace della stessa Moric, la quale ha chiesto tramite il suo legale di non essere più associata al nome di Favoloso e si è detta certa che si tratti di una semplice messa in scena architettata per attirare su di lui l’attenzione dei media.

Le ultime indiscrezioni di Maurizio Sorge

“Premetto che si tratta di una situazione incresciosa, io spero che sia solamente un gioco perché per una persona che scompare per 12 giorni c’è una bella preoccupazione – ha esordito il fotografo Maurizio Sorge – . Io ho saputo da fonti che sono vicine alla sua ex, o attuale, compagna, che lui starebbe a casa di uno che affitta le macchine, forse nell’hinterland milanese o napoletano, non mi hanno spiegato bene le cose…”.

Insomma, qualcuno avrebbe abbia spifferato a Sorge il “covo” di Favoloso, ma resta d vedere se e quanto l’indiscrezione sia fondata. Di una cosa, però, l’ospite di Federica Panicucci si è detto fermamente: lo stato di salute dell’ex gieffino. “So per certo che sta bene”, ha affermato Sorge parlando con la conduttrice di Canale 5, aggiungendo che il coinvolgimento nella vicenda del paparazzo Alex Fiumara, verso il quale sembra non nutrire alcuna stima, lo ha lasciato piuttosto perplesso. “Mi hanno detto che sta da uno che vende le macchine e che sta bene – ha precisato ancora Sorge -. Quindi dal punto di vista umano mi sono rassicurato, il resto è gossip”.

Poi il fotografo ha svelato un dettaglio a suo dire importante, perché rivelatogli da una fonte che ritiene attendibile. “Siccome già una volta lui e Nina si erano dimenticati di dare notizie per qualche giorno, magari…”, ha osservato, lasciando intendere di credere alla “pista del gossip” e non a una reale sparizione di Luigi Favoloso. Ipotesi che il pubblico in studio (e non solo) ha recepito come surreale, ma tant’è. L’ex gieffino, se c’è, batta un colpo…

