Filippo Magnini, chi è: età, carriera e vita privata dello sportivo

Filippo Magnini è stato uno dei più grandi nuotatori azzurri degli ultimi anni, scopriamo qualcosa in più su di lui: età, carriera e vita privata.

Il talentuoso Filippo Magnini ha lasciato un segno indelebile nella storia del nuoto italiano. I più, però, lo conoscono sopratutto per la tormentata storia d’amore con la collega Federica Pellegrini. I due per anni sono stati la coppia d’oro del nuoto italiano, ma la loro relazione non è finita come entrambi si sarebbero aspettati. Interrotti i rapporti con l’ex fidanzata, Magnini ha conosciuto Giorgia Palmas, donna di cui si è invaghito dopo averla incontrata ad una serata con amici.

Ospiti questo pomeriggio di Silvia Toffanin a Verissimo, i due annunceranno l’intenzione di sposarsi. Già da qualche tempo Magnini fa capire che Giorgia è la donna giusta, sia perché ne è attratto fisicamente sia perché ritiene di avere incontrato una donna che condivide i suoi stessi valori e che mette al centro della sua vita la famiglia. I dettagli sul prossimo sposalizio li conosceremo tra qualche ora, intanto ripercorriamo la vita e la carriera del campione di nuoto.

Filippo Magnini, chi è il futuro sposo di Giorgia Palmas

Nato a Pesaro il 2 febbraio del 1982, Filippo Magnini è considerato uno dei migliori nuotatori italiani di sempre ed il migliore nello stile libero. La sua carriera agonistica comincia nella Nuoto Pesaro, dove mostra tutto il suo talento a livello provinciale e regionale sin da piccolissimo. Nel 2002, a 20 anni, comincia la sua scalata ai vertici nazionali salendo sul podio dei campionati italiani estivi. Quell’inverno disputa i campionati invernali e quelli europei e nel 2003 viene convocato dalla nazionale ai Campionati mondiali come staffettista.

Da quel momento comincerà una carriera sfolgorante che lo porterà a vincere due ori ai Mondiali, due ai Mondiali in vasca corta, nove agli Europei, otto agli Europei in vasca corta e trentuno nei Campionati italiani. Il nuotatore farà registrare anche diversi record di velocità alcuni dei quali sono ancora imbattuti. La sua carriera si è conclusa nel 2014, dopo l’ultima partecipazione ai Campionati mondiali di Doha.