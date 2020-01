Filippo Magnini e Giorgia Palmas sposi: arriva l’annuncio

Il nuotatore azzurro Filippo Magnini e l’ex velina Giorgia Palmas sposi: arriva l’annuncio, nota la data delle nozze, la dichiarazione.

Mancano poche settimane al matrimonio dell’anno: infatti Filippo Magnini e Giorgia Palmas convoleranno a nozze a fine marzo. L’annuncio in un’intervista a ‘Verissimo’.

Il matrimonio era nell’aria, anche e soprattutto dopo le dichiarazioni del nuotatore azzurro nei mesi scorsi, adesso si conoscono i dettagli.

Il matrimonio di Filippo Magnini e Giorgia Palmas ospiti a Verissimo

Uscito da una storia d’amore tribolata con Federica Pellegrini, Filippo Magnini ha cercato un proprio equilibrio, poi è arrivata Giorgia Palmas. I due si sono conosciuti grazie amici in comune e Filippo ha da subito mostrato interesse per lei. Ma prima di qualche mese fa forse nessuno credeva a imminenti nozze, che adesso stanno arrivando sul serio. “A fine marzo ci sposiamo. Non vediamo l’ora che arrivi quel giorno”, l’annuncio nello studio del talk show condotto da Silvia Toffanin.

Una dichiarazione d’amore e una richiesta in vecchio stile quelle del nuotatore: “Mi sono inginocchiato e le ho chiesto di sposarmi”, ha detto lui. Ha aggiunto Giorgia Palmas: “Mi sono inginocchiata anch’io e ho detto sì. È stato uno degli inizi più belli della mia vita”. La proposta di Filippo Magnini è cosa recente: “Ho voluto creare questa sorpresa nella nostra nuova casa dove andremo a vivere e dove volevo fosse custodito questo primo ricordo. Ho addobbato la sala in tema natalizio e ho appeso sugli alberi di Natale le foto della nostra famiglia”.

Giorgia Palmas spiega: “Eravamo seduti sul divano in pigiama a guardare la televisione quando a un certo punto ha radunano me, mia figlia e i miei genitori fuori. Mi ha bendata e ci ha portato con la macchina nella nostra futura casa. Quando ho aperto gli occhi e ho capito di essere lì non riuscivo a realizzare. Credevo che fosse già il mio regalo di Natale. Ero felice e commossa!”.