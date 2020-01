Verissimo oggi | ospiti e anticipazioni dell’11 gennaio 2020

A Verissimo oggi ci saranno diverse guest star molto amate dal pubblico. Gli ospiti e le anticipazioni del programma condotto da Silvia Toffanin.

La puntata di Verissimo oggi, sabato 11 gennaio 2020, vedrà la presenza come al solito di personalità davvero niente male. Nel salotto di Silvia Toffanin si alterneranno diverse celebrità molto amate. Partiamo subito con Pierfrancesco Favino.

L’attore romano sta facendo parlare di sé per l’interpretazione di Bettino Craxi nel film ‘Hammameth’ di Gianni Amelio, uscito lo scorso 9 gennaio. Sarà poi la volta di Katia Ricciarelli essere presente a Verissimo oggi. L’ex moglie di Pippo Baudo festeggia i 50 anni di carriera da soprano. E racconterà ai telespettatori di Canale 5 alcuni dei suoi momenti più belli, sia professionali che inerenti la vita privata. In seguito, spazio a due coppie. Vedremo i prossimi sposini Filippo Magnini e Giorgia Palmas, e poi Michela Quattrociocche ed Alberto Aquilani.

Verissimo oggi, chi ci sarà al cospetto di Silvia Toffanin

Entrambi gli uomini non competono più nei rispettivi sport, dove in passato hanno raggiunto livelli considerevoli. La professione continua con buone soddisfazioni all’interno del mondo dello spettacolo invece per la Palmas e per la Quattrociocche. Per finire, largo a Nostra Signora della Televisione, Barbara D’Urso. Silvia Toffanin celebrerà la 62enne napoletana, di recente nominata come ‘Personaggio televisivo più significativo del decennio’. Questo in base ad un sondaggio realizzato dal Corriere della Sera. La conduttrice delle varie ‘Domenica Live’, ‘Pomeriggio 5’ e ‘Live – Non è la D’Urso’ ha sbaragliato la concorrenza. E parlerà principalmente di come ha raggiunto questo risultato. Verissimo andrà in onda alle ore 16:00 su Canale 5.