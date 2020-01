Cecilia Rodriguez, la foto del lato b manda in tilt i fan su Instagram

Cecilia Rodriguez manda in confusione i propri fan con una foto che la riprende mentre esce dalla piscina. Su Instagram è una pioggia di complimenti.

Dopo aver fatto una settimana bianca con il suo fidanzato, Cecilia Rodriguez ha passato il resto delle vacanze a casa della sua famiglia in Argentina. Per lei e Ignazio Moser era la prima volta che passavano insieme il Capodanno nella terra natia della bella Cecilia. Nei giorni scorsi la sorellina di Belen si è assentata un po’ dai social, probabilmente per passare più tempo possibile insieme ai familiari, con i quali non ha tante occasioni di vedersi.

La modella si è fatta perdonare cominciando a mostrare come passava le giornate in casa con i suoi. I video e le foto mostrano momenti di divertimento in piscina, passeggiate per la città, preparazione della cena tutti insieme. Insomma tutto ciò (piscina a parte) che siamo soliti fare in queste occasioni. Foto e video sono stati visti e commentati come al solito, ma questa mattina uno scatto in particolare ha fatto esplodere la bacheca dell’argentina.

Cecilia Rodriguez, la foto del lato b manda in tilt i follower

Visualizza questo post su Instagram BUENO … Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real) in data: 10 Gen 2020 alle ore 1:58 PST



La foto in questione è la cattura di un’uscita dalla piscina, ovviamente effettuata alle spalle del soggetto. Cecilia si issa sul bordo della vasca e il fotografo coglie l’esatto istante in cui il suo lato b esce dall’acqua. Ad aggiungere carico sensuale alla foto c’è il fatto che la splendida sudamericana usa un tanga che lascia poco spazio all’immaginazione. Come sempre accade quando lei o altre splendide protagoniste del mondo dello spettacolo condividono una foto del genere, tra i commenti si trovano decine se non centinaia di complimenti e commenti riguardanti il lato posteriore.