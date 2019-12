Cecilia Rodriguez in dolce attesa? La foto con Ignazio alimenta i rumor

Cecilia Rodriguez è pronta a regalare un cuginetto a Santiago? L’ultimo scatto dell’argentina con il fidanzato ha alimentato la fantasia dei fan.

Le vacanze natalizie di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser continuano in Argentina. Dopo aver passato una settimana bianca in concomitanza con il Natale, la coppia formatasi al Grande Fratello è volata in sud America per passare il capodanno nei luoghi natii della bella argentina. Se all’epoca del GF molti credevano che si trattava di un amore estemporaneo, adesso tutti pensano siano destinati a rimanere insieme. La coppia continua a generare consensi sui social e questo alimenta le domande sul matrimonio e sulla maternità.

Se per quanto riguarda le nozze, Ignazio è un po’ restio, per l’eventuale presenza di un pargolo il figlio d’arte ha dato segnali di apertura in una recente intervista. Tale posizione ha alimentato la fantasia degli ammiratori, ai quali basta poco per cogliere segni di un’eventuale gravidanza.

Cecilia Rodriguez incinta?

Visualizza questo post su Instagram Argentina 🇦🇷❤️ @chechurodriguez_real Un post condiviso da Ignazio Moser (@ignaziomoser) in data: 29 Dic 2019 alle ore 11:00 PST

Ad alimentare i rumors sulla presunta gravidanza della sorellina di Belen, nelle scorse ore è stata una foto scattata in Argentina. In questa vediamo Ignazio sorridente e abbracciato a Cecilia, con la testa poggiata sul suo seno e la mano sul suo grembo. Tanto è bastato ai fan per cominciare a tempestarli di domande sulla presunta gravidanza. Al momento i due non hanno risposto alla curiosità insistente dei loro follower, ma in base a qualche dichiarazione precedente potremmo escludere che vi siano novità a riguardo. E’ stata Belen, ospite di Fabio Fazio, a dire che la sorella per il momento non si sente pronta, sebbene il suo sogno sia creare una famiglia e fare figli.