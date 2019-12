Cecilia Rodriguez a Buenos Aires per Capodanno, è stata lontana dalla famiglia per tutte le vacanze. Le sorelle Rodriguez hanno litigato?

La bellissima modella d’origini argentine Cecilia Rodriguez, sorella di Belen, sta passando le vacanze natalizie lontana dalla famiglia. In compagnia del fidanzato Ignazio Moser, Cecilia ha trascorso tutto il periodo natalizio lontana dalla famiglia a cui è molto legata, e i fans dei fratelli Rodriguez non hanno potuto far a meno di notarlo. Non solo Cecilia ha festeggiato il Natale nella casa in montagna dei parenti di Ignazio, ma durante gli ultimi giorni dell’anno ha preso il volo per andare in Argentina, a Buenos Aires. Questa inconsueta separazione delle due sorelle inizia a far preoccupare i followers delle due, abituati a vedere Cecilia e Belen sempre insieme, sopratutto durante i periodi di festa. Che le sorelle Rodriguez abbiano litigato?

Potrebbe interessarti anche –> Cecilia Rodriguez in dolce attesa? La foto con Ignazio alimenta i rumor

Potrebbe interessarti anche –> Belen Rodriguez | Natale con la famiglia De Martino | Ma ci sono assenti pesanti

Famiglia Rodriguez separata per le vacanze, le sorelle hanno litigato?

Insieme a Cecilia e Ignazio a Buenos Aires c’è anche mamma Rodriguez, Veronica Cozzani. Non si sa nulla di Jeremias, unico figlio maschio, che ha trascorso le vacanze lontano dai riflettori dei social networks. Non sappiamo nulla di lui, ma sembra che le vacanze abbiano portato anche il giovane maschio Rodriguez lontano dagli amori. La fidanzata di lui, Soleil Stasi, pubblica molte fotografie e Instagram stories raccontando la propria quotidianità e le vacanze a Milano, ma Jeremias non appare in nessuna di queste già da un po’. Belen Rodriguez al contrario se la spassa in compagnia del piccolo Santiago e del papà Stefano De Martino, e dopo il Natale a casa di lui la coppia è adesso in vacanza in montagna.

La foto pubblicata su Instagram da Cecilia

A ricordare l’amore infinito che Cecilia Rodriguez prova per la sua famiglia c’è una foto pubblicata il giorno di Natale sul suo profilo Instagram. Nello scatto la famiglia è al completo, parecchi anni fa, e i genitori abbracciano tutti i loro tre bambini. Cecilia ha accompagnato il post con la didascalia “Feliz Navidad

FAMILIA. Siete il regalo più bello che la vita poteva donarmi!”. Ma nonostante il commuovente ricordo non siamo abituati a vedere la famiglia Rodriguez così sparsa per il mondo, e il dubbio è inevitabile: sarà successo qualcosa? Ci auguriamo di no, e speriamo che il nuovo anno riporterà la famiglia unita come prima.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!